Formel 1: Team mit mysteriöser Ankündigung – DAS steckt dahinter

In der Formel 1 hat der Rennstall Alfa Romeo am Donnerstag (22. September) mit einer Ankündigung für Aufsehen gesorgt.

Das Team will am 27. September etwas verkünden. Worum es sich dabei handelt, ließ Alfa Romeo noch nicht durchblicken. Allerdings können sich die Fans der Formel 1 schon denken, was sich dahinter verbirgt.

Formel 1: Audi-Deal auf der Zielgeraden

„Ankündigung kommt bald… bleib dran“, schreibt Alfa Romeo bei Twitter und teilt dazu ein Bild auf dem steht „Es kommt etwas“ plus das Datum 27.09.22. Kommende Woche will das Sauber-Team also etwas mitteilen – nur was?

Schon länger wird der Rennstall mit einem Einstieg der deutschen Automarke Audi in Verbindung gebracht. Seit einigen Wochen steht fest: Audi steigt in die Formel 1 ein – nur in welcher Form war bislang unklar.

Viele Fans erwarten also eine Verkündung des Audi-Deals. Nach Informationen von „motorsport-total.com“ liegen sie in der Annahme richtig. Das hätten weitere Recherchen ergeben.

Formel 1: Audi-Einstieg fix – Deal mit Sauber-Team. Foto: IMAGO / Sven Simon

Audi löst Alfa Romeo ab

Wie genau allerdings die Eckdaten des Audi-Deals sind, ist noch unklar. Das 1993 von Peter Sauber gegründete Team befindet sich aktuell in Besitz des Tetra-Pak-Millionärs Finn Rausing. Alfa Romeo ist seit 2019 Namensgeber.

Der Vertrag mit Alfa Romeo läuft 2023 aus, mit dem Einstieg von Audi wird die Automarke vorerst wieder aus der Formel 1 verschwinden. Genauere Details werden wir aber wohl erst am 27. September erfahren.

Währen der Einstieg von Audi damit endgültig ist, tut sich die andere VW-Tochter noch schwer. Der Deal zwischen Red Bull und Porsche ist vor kurzem geplatzt (Hier mehr zu den Hintergründen!).