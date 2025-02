Formel 1: Hammer aus dem Nichts – Weltmeister sorgt für dicke Überraschung

Alle Motorsport-Fans scharren schon mit den Hufen. Nur noch wenige Wochen bis zum Saisonstart in der Formel 1. Das heißt auch: Schon bald gibt es die ersten Autos der neuen Generation zu sehen.

Viele Teams haben bereits ein Launch-Datum ihres neuen Rennwagens verkündet. McLaren blieb bislang stumm. Bis jetzt. Aus dem Nichts sorgt der Rennstall für einen Hammer und enthüllt das Auto, das 2025 in der Formel 1 den Konstrukteurs-Titel verteidigen soll.

Formel 1: McLaren-Enthüllung aus dem Nichts

Auf die große Launch-Show in London (hier alle Infos) freuen sich viele. Noch spannender als die neuen Lackierungen finde die Fans aber den ersten Blick auf die Autos der 2025er Saison. Kurz vor den Wintertests (26.-28.2.) in Bahrain enthüllen die zehn Teams traditionell ihre Rennwagen. Meist im Rahmen eines eigenen Events mit großen Tamtam. McLaren macht es diesmal anders.

Während viele Rennställe den Termin für ihre Präsentation bereits verkündet haben, war vom Konstrukteurs-Weltmeister bislang nichts zu hören. Der Plan dahinter wird nun schlagartig klar: Am Donnerstag (13. Februar) preschte McLaren voran, zeigte aus dem Nichts die ersten Bilder des neuen Boliden – und das gleich auch noch auf der Heim-Rennstrecke in Silverstone.

Zak Brown: „Heute ist ein großer Meilenstein“

Eine dicke Überraschung, die das Team nur einige Stunden zuvor mit einigen kryptischen Posts auf Social Media angedeutet hatte. Schnell ist zu sehen: Allzu viel hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Das war angesichts der 2026 bevorstehenden großen Regel-Reform aber auch nicht zu erwarten. Eine Tarn-Lackierung verhindert zudem den Fans und Konkurrenten den genauen Blick auf die kleinsten Details des Rennwagens. Ebenfalls ein übliches Vorgehen in der Formel 1 – schließlich will man seine Asse so lange wie möglich im Ärmel behalten.

„Heute ist ein großer Meilenstein auf unserem Weg im Kampf um den Titel 2025“, sagt McLaren-Boss Zak Brown. „Es ist großartig, unseren Meisterschaftsherausforderer, den MCL39, zum ersten Mal auf die Strecke zu bringen und den Höhepunkt der harten Arbeit des Teams einzuläuten.“

Teamchef Andrea Stella ergänzt: „Mein Dank gilt dem gesamten Team für die Arbeit, mit der das Auto für heute fertig gemacht wurde, sowie unseren Kollegen bei Mercedes HPP für ihre anhaltende Zusammenarbeit. Wir konzentrieren uns jetzt auf die bevorstehende Arbeit, um sicherzustellen, dass wir unsere Testzeit vor dem ersten Wettbewerbsdurchgang in Australien optimal nutzen.“