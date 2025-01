Formel 1: Team macht es offiziell – jetzt weiß jeder Bescheid

Am 18. Februar soll die neue Formel-1-Saison anlässlich des 75-jährigen Jubiläums mit Pauken und Trompeten eröffnet werden. Trotz des großen Launch-Events in London setzen die Teams aber weiterhin auf eigene Präsentationsveranstaltungen.

Nach Red Bull und Ferrari hat nun auch Williams offiziell das Datum für die Präsentation ihres neuen Formel-1-Boliden für die Saison 2025 bekannt gegeben. Am Valentinstag bekommen die Fans zum ersten Mal etwas zu bestaunen.

Formel 1: Williams gibt Launch-Termin bekannt

In der Londoner O2 Arena soll am 18. Februar zum ersten Mal eine gemeinsame Präsentation aller 20 Fahrer des Starterfeldes für die Saison 2025 stattfinden. Die Formel 1 kündigte bereits vor einigen Wochen das große Launch-Event an.

Anders als zunächst angenommen, werden die Teams dort allerdings nicht ihre neuen Autos präsentieren. Dies obliegt ganz offenbar weiter den Rennställen – und dafür haben sie wieder einmal ihre eigenen Events angekündigt.

Nach Ferrari (19. Februar) und Red Bull (18. Februar) ist nun auch Williams nachgezogen. Der FW47, wie der neue Bolide wenig überraschend heißt, soll am 14. Februar 2025 offiziell vorgestellt werden.

Wie sieht Sainz erster Williams aus?

Mit großer Spannung dürften nicht nur die Fans der Formel 1 und von Williams diesen Tag erwarten, sondern auch Carlos Sainz. Der spanische Rennfahrer ist von Ferrari zu Williams gewechselt, wird in der kommenden Saison erstmals für den Traditionsrennstall aus Grove an den Start gehen.

„Es ist nicht mehr weit bis zur Vorstellung des Autos in Silverstone und ich kann es kaum erwarten, mein neues Auto zu sehen! 2025 wird ein spannendes Jahr und wir sind fest entschlossen, eine starke Saison hinzulegen. VAMOS!“, erklärte Sainz.

Die Hoffnung dürfte groß sein, dass der FW47 schneller ist als der FW46. Mit dem letztjährigen Auto konnte Williams bloß im hinteren Mittelfeld mitfahren.