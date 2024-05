Sky weitet Programm aus! Besonderes EM-Angebot für Zuschauer

Die Europameisterschaft 2024 wird für wohl alle deutschen Fußballfans das größte Sportereignis des Jahres. Nun gibt es einen weiteren Grund zum jubeln: Sky wird sein Programm zur EM ausweiten.

Der Pay-TV-Sender Sky wird zwar zur EM 2024 keine Live-Spiele übertragen. Denn der Großteil der Spiele läuft im Free-TV auf ARD und ZDF, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Dennoch wird Sky seinen Zuschauern einen Service anbieten.

EM 2024: Sky bietet tägliches Sport-Frühstücksfernsehen an

Zur Europameisterschaft wird der Sender sein Angebot wieder auf die Wochentage ausweiten und auch zwischen Montag und Freitag live auf Sendung sein. Zwischen neun und zwölf Uhr läuft ab dem 10. Juni, also vier Tage vor EM-Start, das bereits bekannte „Guten Morgen Fans“ auf Sky Sport News HD. Damit kehrt der Sender zurück zu alten Sitten.

Denn dieses Format kennen viele Zuschauer bereits aus vergangenen Zeiten. Das Format wurde im Sommer 2023 teilweise eingestellt und lief nur noch am Wochenende. In der Woche liefen anstattdessen Wiederholungen. Nun also die Rückkehr zur Live-Unterhaltung. Dies wird allerdings nicht von allzu langer Dauer sein.

Programmänderung gilt nur für die EM

Denn das Angebot gelte nur für die Dauer der EM, wie der Sender selbst verkündete. Danach werde man wieder auf das alte Programm umstellen. Bedeutet: Ab dem 15. Juli wird es das Live-Programm in der Woche wieder erst ab zwölf Uhr geben. Auch die Vorabend-Sendung „Primetime“, die aufgrund des neuen Programmkalenders währen der EM weichen musste, wird dann wieder gesendet werden.

Die tägliche Morgen-Sendung während der EM soll demnach im Studio B von Sky stattfinden. Es soll vor allem um Analysen und Bilanzierungen der Spiele gehen. Fußballfans dürfen sich also auf eine Angebotserweiterung freuen.