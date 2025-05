Eishockey-WM 2025: USA – Deutschland: USA überrollen DEB-Auswahl im ersten Drittel

5:1 hieß es am Ende der vieren Partie dieser Eishockey-WM 2025 für den DEB. In einem umkämpften Match auf dem Eis triumphierten am Ende die Schweizer durch ein überragendes zweites Drittel (4:0). Nach drei Siegen zum Auftakt ging also der erste Härtetest verloren. Heute folgt direkt der nächste!

Gegen die USA dürfte es die deutsche Eishockeynationalmannschaft nicht einfacher haben. Auch den Amerikanern gelangen bisher drei Siege. Geschlagen geben musste man sich nur der Schweiz (0:3). Es könnte also ein echtes Duell auf Augenhöhe bei der Eishockey-WM 2025 werden.

Eishockey-WM 2025: USA – Deutschland live

Beide Teams wollen ins Viertelfinale! Und beide Teams sind auf Kurs. Das ist der Stand vor der Partie des DEB gegen die USA. Beide Teams konnten bislang drei Siege einfahren, sind also planmäßig ins Turnier gestartet. Für die deutsche Mannschaft wird das Spiel Richtungsweisend sein – gerade nach der Klatsche gegen extrem starke Schweizer. Es braucht einen Sieg für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis, um weiter auf Kurs Viertelfinale zu bleiben. Ob das gegen die USA gelingt? Alle Infos gibt es hier im Live-Ticker.

USA – Deutschland 3:0 (3:0, -:-,-:-)

Tore: 1:0 Tage Thompson (2′), 2:0 Frank Nazar (10′), 3:0 Drew O’Connor (15′)

Ende 1. Drittel: Das war nix! Verdiente Führung, auch in der Höhe. Die USA dominieren die deutsche Mannschaft. Wirken kreativer, konzentrierter, wacher und bestrafen jeden kleinen Fehler der DEB-Auswahl. Hoffen wir, dass Harold Kreis jetzt die richtigen Worte in der Kabine findet. Denn verloren ist nach einem Drittel noch nichts. Es braucht allerdings einen neuen Plan, um wieder in das Spiel zurück zu finden.

18′: Es ist jetzt das erwartet temporeiche Spiel. Allerdings ohne wirklich gefährliche Torchancen für den DEB. Torwart Grubauer hält mehrfach stark und die Deutschen so im Spiel.

15′: Toooor für die USA! O’Conner reagiert am schnellsten vor dem deutschen Tor. Jetzt wird es eine echte Herausforderung für die DEB-Auswahl.

14′: Riesen Chance für Deutschland. Justin Schütz findet sich im eins zu eins vor dem US-Torwart Daccord wieder. Doch der Schlussmann kann parieren.

10′: Toooor für die USA! Bitter. Etwas besser kamen die Deutschen in die Partie. Aber der gut vorgetragenen Offensive der Amerikaner haben sie nichts entgegenzusetzen.

8′: Jetzt kommt Feuer rein! Erste Rangeleien auf dem Eis. Allerdings ohne Folgen für beide Teams.

6′: Die USA machen weiter Druck, ohne dass den Deutschen eine echte Antwort auf die Passstafetten der Amerikaner parat haben. Da muss mehr kommen!

2′: Toooor für die USA! Die Amerikaner nutzen die Überzahl und gehen früh in Führung.

2′: Bereits früh in der Partei die erste Strafe für Deutschland. Moritz Seider muss für zwei Minuten raus.

1′: USA – Deutschland – auf geht’s! Die Stimmung in der Halle in Herning ist top. So viele deutsche Fans wie bei bisher keiner anderen Partei sind vor Ort und feuern die Jungs auf dem Eis an.

12.10 Uhr: Die Sarting Six für das USA-Spiel steht: Grubauer (30), Müller (41), Seider (53), Stachowiak (19), Kahun (72), Schütz (74)

11.50 Uhr: Nur noch eine halbe Stunde bis zum Spiel. Harold Kreis erwartet eine „laufintensive Partie“ gegen die mit NHL-Spielern besetzen Amerikaner.

10.25 Uhr: Die USA blicken auf einen sehr ähnlichen Turnierverlauf im Vergleich zur deutschen Mannschaft. Drei Siege und eine Niederlage stehen zu Buche. Allerdings konnte man gegen Tabellenschlusslicht Norwegen erst in der Overtime gewinnen. Das drückt die Stimmung. Gemecker überwiegt in der amerikanischen Delegation. Also die perfekte Chance für die gut eingespielte deutsche Mannschaft?

Samstag, 17. Mai, 9.48 Uhr: Guten Morgen und herzlichen Willkommen in unserem Live-Ticker. Die Anspannung ist groß! Gegen die USA hat die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Härtetest vor der Brust. Dass man auf dem Eis gut eingespielt ist, konnte das Team von Bundestrainer Harold Kreis bereits mehrfach unter Beweis stellen. Dennoch wirft die deutliche Niederlage gegen die Schweiz ein Schatten. Den gilt es gegen die USA abzuschütteln – 12.20 Uhr geht es los.