Eishockey-WM 2025: Norwegen – Deutschland: DEB-Hammer offiziell! Alle sind aus dem Häuschen

Zwei Spiele, zwei Siege! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den perfekten Start in die Eishockey-WM 2025 erwischt. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist der Grundstein für ein mögliches Weiterkommen gelegt, jetzt gilt es, dranzubleiben und nachzulegen. Die nächste Möglichkeit dazu: beim Spiel Norwegen – Deutschland.

Die ersten vier Teams aus den beiden Gruppen werden jeweils in das Viertelfinale der Eishockey-WM 2025 einziehen. Sollte das DEB-Team auch das Spiel Norwegen – Deutschland gewinnen, würde man einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gehen.

Eishockey-WM 2025: Norwegen – Deutschland live

Norwegen wartet hingegen noch auf den ersten WM-Erfolg in diesem Jahr. Sowohl gegen Kasachstan als auch gegen Tschechien verloren die Skandinavier knapp mit 1:2. Gegen Deutschland soll der erste Sieg her. Kann das DEB-Team Sieg Nummer drei einfahren? Gerät Deutschland ein wenig ins Straucheln? Alle Infos zu Norwegen – Deutschland findest Du hier im Live-Ticker. Bei uns verpasst Du kein Tor und kein Highlight.

Norwegen – Deutschland -:- (-:-,-:-,-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.15 Uhr: Entsprechend freut sich beispielsweise auch Mitspieler Dominik Kahun: „Mit Tim kommt jetzt eine Offensivkraft, die sich jede Mannschaft der Welt wünscht.“

15.11 Uhr: Besonders gut für die Deutsche Mannschaft: Es gibt Unterstützung aus der NHL! Tim Stützle von den Ottawa Senators kann das Team heute erstmals unterstützen. Zahlt sich die Offensiv-Power direkt aus?

14.27 Uhr: Auch wenn die Norweger keines ihrer beiden ersten Spiele gewinnen konnten, dürfte die Partie alles andere als einfach werden. Das DEB-Team wird einmal mehr an ihr Limit gehen müssen, um den Sieg zu holen.

13.35 Uhr: Gespielt wird – wie schon gegen Ungarn (6:1) und gegen Kasachstan – in Herning. In den ersten beiden Spielen konnte die Mannschaft Harold Kreis souverän gewinnen, gegen Norwegen wartet der nächste Test auf das DEB-Team. Mit Blick auf ein mögliches Weiterkommen müssen auch gegen die Skandinavier drei Punkte her.

Weitere News:

Dienstag, 13. Mai, 12.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eishockey-Fans! Erst am Sonntag (11. Mai) konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kasachstan (4:1) ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern, heute geht es schon weiter. Um 16.20 Uhr trifft Deutschland auf Norwegen.