Eishockey-WM 2024: USA – Deutschland im Live-Ticker: Giftiges Spiel? USA sinnt auf Revanche

Die Eishockey-WM 2024 hat gerade erst begonnen, da geht es auch schon Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt gegen die Slowakei heißt es nur einen Tag später: USA – Deutschland. Gelingt der DEB-Auswahl der Coup?

Immerhin sind die USA einer der Mitfavoriten. Aber Deutschland ist auch nicht umsonst amtierender Vizeweltmeister! Wer kann zu Beginn der Gruppenphase bei der Eishockey-WM 2024 in Tschechien ein Zeichen setzen?

Eishockey-WM 2024: USA will Rache gegen Deutschland

Dabei haben die USA mit Deutschland noch ein Hühnchen zu rupfen. Die Amerikaner wollen bei der Eishockey-WM 2024 Revanche. Ob das gelingt? Das erfährtst du bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

USA – Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore:

18.15 Uhr: Für Bundestrainer Harold Kreis geht es darum, dass seine Mannschaft heute am Spiel von gestern anknüpft. Einfach wird das aber nicht. „Wir bereiten uns auf einen harten Kampf vor“, sagte er vor dem Spiel. Verbesserungspotenzial gibt es in jedem Fall. „Wir können aber einiges noch besser machen“, so der Trainer.

16.52 Uhr: Der Anpfiff in der Eishalle von Ostrava erfolgt heute um 20.20 Uhr. Für die Spieler beginnt also langsam die heiße Phase, der Fokus muss langsam her.

15.18 Uhr: Kurz zur Gruppenkonstellation: In den beiden Achtergruppen kommen jeweils die ersten vier Mannschaften ins Viertelfinale. Der erste Schritt ist für die DEB-Auswahl gemacht. Gewinnt man jetzt sogar gegen die USA, dann ist der Einzug in die KO-Phase schon fast nur noch Formsache.

14.33 Uhr: Es könnte heute ein giftiges Duell werden. Warum? Dazu blicken wir auf die WM im letzten Jahr zurück. Im Halbfinale schlug Deutschland die Eishockey-Großmacht sensationell mit 4:3 in der Verlängerung. Es gibt also etwas gutzumachen für die USA. Deutschland holte vor einem Jahr nach einer Niederlage im Finale gegen Kanada letztlich Silber.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

13.04 Uhr: Und die USA, die machte das genaue Gegenteil von Deutschland. Gegen die Schweden verlor man letztlich deutlich mit 2:5. Allerdings fielen die beiden letzten Tore in der letzten Minute, als die Amerikaner keinen Torwart mehr auf dem Eis hatten.

12.22 Uhr: Und wir wollen gleich nochmal auf den Sieg vom Freitag schauen. Dominik Kahun und Co. brannten gleich mal ein Feuerwerk ab. Am Ende stand ein 6:4 auf der Anzeigentafel. Alle Highlights des ersten Spiels kannst du hier nochmal nachlesen >>>

Samstag, 11. Mai, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen, zum zweiten Gruppenspiel des DEB-Teams bei dieser Eishockey-WM 2024. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen die Slowakei heißt es heute: USA gegen Deutschland!