Eishockey-WM 2024: Schweiz – Deutschland: Alles vorbei! DEB scheidet dramatisch aus

Jetzt geht es bei der Eishockey-WM 2024 richtig zur Sache! Die Gruppenphase ist vorbei, die K.o.-Phase beginnt. Am Donnerstag (23. Mai) finden die Viertelfinal-Partien in Tschechien statt. Für die DEB-Mannschaft geht es bei Schweiz – Deutschland um den Einzug ins Halbfinale.

Schweiz gegen Deutschland – da war doch was. Die Begegnung gab es bereits bei der Weltmeisterschaft vor einem Jahr! Damals setzten sich die Kufen-Cracks des DEB durch. Ein gutes Omen für die Eishockey-WM 2024?

Eishockey-WM 2024: Macht es Deutschland gegen die Schweiz nochmal?

In den letzten Spieler der Gruppenphase hat sich die Mannschaft von Harold Kreis in einen wahren Torrausch gespielt? Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2024 soll es so weiter gehen. Mit unserem Live-Ticker verpasst du keines der Highlights zwischen der Schweiz und Deutschland.

Schweiz – Deutschland 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Tore: 1:0 Bertschy (8′), 2:0 Hischier (17′), 2:1 Kahun (32′), 3:1 Bertschy (59′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Schluss: Und dann ist es vorbei. Deutschland verliert im Viertelfinale gegen die Schweiz und scheidet aus dem Turnier aus. Das erste Drittel verschlief man komplett, da richtete die Schweiz bereits den größten Schaden an. Diese Hypothek konnte man trotz Leistungssteigerung nicht mehr aufholen.

59′ Tooooor für die Schweiz! Nein können sie nicht. Die Schweiz kommt nach einem abgefälschten Schuss an den Puk und kontert dann eiskalt. Aus dem Mittelfeld heraus schlägt Bertschys Schuss im leeren Tor ein. Das ist die Entscheidung.

58′ Jetzt ist es so weit. Bei noch knapp 90 Sekunden kommt Grubauer vom Eis. Kann Deutschland das nutzen?

58′ Reichel wird schön freigespielt, seinen Schuss blockt Genoni aber ab. Das hätte es sein können.

57′ Bald dürfte der Moment kommen, in dem Grubauer vom Eis geht und es Deutschland mit einem Mann mehr vorne probieren wird.

54′ Die Schlussphase bricht an. Deutschland versucht weiterhin akribisch, sich Chancen zu erarbeiten. Nach einem Offensiv-Bully sucht die Kreis-Mannschaft zwei schnelle Abschlüsse, bleiben aber am gegnerischen Torwart kleben.

49′ In dieser Phase gheht es hin und her. Deutschland will den Ausgleich, Schweiz die Entscheidung. Das verspricht ein packendes Finish.

41′ Die letzten 20 Minuten brechen an. Kann Deutschland die Partie noch umdrehen?

Ende 2. Drittel

40′ Beinahe erhöht die Schweiz wieder. Nur die Schlusssirene verhindert, dass der dritte Treffer zählt. Danach gibt es noch eine Rangelei auf dem Eis zwischen beiden Teams.

Den Schwung der letzten Minuten muss Deutschland auf jeden Fall mit ins dritte Drittel nehmen.

37′ Der Treffer hat dem DEB-Team das benötigte Selbstvertrauen gegeben. Plötzlich hat man längere Besitzphasen. Es war auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um so einen Strahl auszupacken.

32′ Toooooor für Deutschland! Und Sekunden nach dem Straf-Bully gelingt der Anschluss. Der Puk landet bei Kahun, der diesen sofort in die Maschen donnert. Plötzlich ist die Hoffnung wieder da.

32′ Harter Check von Glauser gegen Peterka. Der Deutsche bleibt zunächst auf dem Eis liegen. Nach Überprüfung durch den Videobeweis gibt es zwei Minuten.

28′ Deutschland sucht nach Lücken und Möglichkeiten. Aber die Bilanz spricht eine deutliche Sprache. 8:1 Schüsse im zweiten Drittel – für die Schweiz.

24′ Nächste kleine Strafe gegen Deutschland, weil Wagner seinen Stock zu weit oben hat. Drittes Power-Play für die Schweiz.

21′ Rein geht es ins zweite Drittel. Die Schweiz ist noch einige Sekunden in Überzahl nach einem Vergehen von kurz vor der Pause.

Ende 1. Drittel

20′ Es sieht zur Drittelpause nicht gut aus für den DEB. Der 0:2-Rückstand stellt jetzt eine große Aufgabe da. Vor allem, weil Deutschland gegen die Schweiz noch gar nicht ins Spiel findet. Kreis dürfte einige Fehler zum Ansprechen haben.

17′ Tooooor für die Schweiz! Aber die Schweiz schlägt erneut zu. Nach einem Zuspiel aus dem Hintertorbereich wird Deutschland von einem schnellen Querpass matt gesetzt. Hischier sagt „Danke“ und erhöht.

16′ Auch nach der Führung gibt die Schweiz klar den Ton an. Deutschland vermasselt sich die eigenen Angriffsbemühungen durch leichte Verluste. Es bedarf einer Steigerung.

8′ Toooooor für die Schweiz! Das darf so niemals passieren. In eigener Überzahl lädt Deutschland den Gegner zum Konter ein. Bertschy sprintet über das Eis und haut Grubauer den Puk unter die Latte.

3′ Deutschland übersteht die erste Angriffswelle! Es bleibt beim 0:0 als Wissmann wieder auf das Eis kommt. Zwei Möglichkeiten ergaben sich für die Eidgenossen in dieser Phase dennoch. Jetzt kann hoffentlich auch die deutsche Offensive starten.

1′ Es geht los und prompt ist Deutschland in Unterzahl! Kai Wissmann wird für einen Check an der Bande mit einer kleinen Strafe belegt. Zwei Minuten Vorteil für die Schweiz.

Startaufstellung für Schweiz – Deutschland bekannt

16.18 Uhr: Raus geht es aufs Eis und dann geht es gleich auch los.

16.06 Uhr: So geht Trainer Kreis die Mission Halbfinale gleich an: Grubauer – Müller, Wissmann – Tiffels, Sturm, Kahun

15.47 Uhr: Gespielt wird im Übrigen in Ostrava. Gleich dürfte es auch Informationen zur Startaufstellung geben.

15.06 Uhr: Trotz des Geschehnisse im letzten Jahr, gehen die Schweizer als Favorit in die Partie. Ob sie dem Druck heute standhalten können?

14.28 Uhr: In etwas weniger als zwei Stunden geht es los. Im Parallel-Spiel trifft im übrigen Kanada auf die Slowakei.

12.07 Uhr: Was erwarten die DEB-Profis von der ersten K.o.-Runde der Eishockey-WM 2024? „Nett wird die Veranstaltung nicht“, ist sich Nico Sturm beispielsweise sicher. „Es muss eklig für die werden.“

Gute Erinnerungen an letzte WM

11.02 Uhr: Allerdings denkt man beim DEB gerne an das Turnier im vergangenen Jahr zurück! Damals hieß es im Viertelfinale ebenfalls Schweiz gegen Deutschland. Die Deutschen setzten sich mit 3:1 durch und spielten sich anschließend sogar bis ins Finale, wo man sensationell Silber holte.

Eine Erinnerung, an die man dieser Tage sicherlich gerne zurückdenkt in der Hoffnung, dass es heute genauso wird.

10.33 Uhr: Worauf kommt es heute Nachmittag (Anpfiff ist um 16.20 Uhr) an? Entscheidend könnte die Defensive sei. Hier hatte Deutschland einige Probleme und fing sich zahlreiche Treffer. Die Schweiz stellt dagegen hinter Schweden die zweitbeste Verteidigung des Turniers. Das wird eine harte Aufgabe.

9.57 Uhr: Noch einen Tick erfolgreicher lief es für die Schweiz. Die musste sich in Gruppe A nur dem Weltmeister aus Kanada geschlagen geben. Abseits dessen gab es in sieben Spielen sechs Siege (fünf nach regulärer Spielzeit, einen nach Penalty-Schießen).

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

9.12 Uhr: Deutschland qualifizierte sich als Dritter der Gruppe B für die nächste Runde. Nachdem man zwischenzeitlich sowohl von den USA als auch Schweden 1:6 auf den Deckel bekommen hatte, fing sich die Mannschaft beeindruckend. In der Folge ließ man ein Torfestival nach dem anderen vom Stapel. 8:1 gegen Lettland, 8:2 gegen Kasachstan, 4:2 gegen Polen und 6:3 gegen Frankreich – der Angriff ist endgültig warm gelaufen.

9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Eishockey-WM 2024! Die Gruppenphase ist vorbei, jetzt heißt es „Do or die“ – wer verliert, scheidet aus dem Turnier aus. Das will Deutschland gegen die Schweiz unbedingt verhindern.