Eishockey-WM 2024: Schweiz – Deutschland im Live-Ticker: Nerven-Krimi – alle denken nur DARAN

Jetzt geht es bei der Eishockey-WM 2024 richtig zur Sache! Die Gruppenphase ist vorbei, die K.o.-Phase beginnt. Am Donnerstag (23. Mai) finden die Viertelfinal-Partien in Tschechien statt. Für die DEB-Mannschaft geht es bei Schweiz – Deutschland um den Einzug ins Halbfinale.

Schweiz gegen Deutschland – da war doch was. Die Begegnung gab es bereits bei der Weltmeisterschaft vor einem Jahr! Damals setzten sich die Kufen-Cracks des DEB durch. Ein gutes Omen für die Eishockey-WM 2024?

Eishockey-WM 2024: Macht es Deutschland gegen die Schweiz nochmal?

In den letzten Spieler der Gruppenphase hat sich die Mannschaft von Harold Kreis in einen wahren Torrausch gespielt? Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2024 soll es so weiter gehen. Mit unserem Live-Ticker verpasst du keines der Highlights zwischen der Schweiz und Deutschland.

Schweiz – Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.07 Uhr: Was erwarten die DEB-Profis von der ersten K.o.-Runde der Eishockey-WM 2024? „Nett wird die Veranstaltung nicht“, ist sich Nico Sturm beispielsweise sicher. „Es muss eklig für die werden.“

Gute Erinnerungen an letzte WM

11.02 Uhr: Allerdings denkt man beim DEB gerne an das Turnier im vergangenen Jahr zurück! Damals hieß es im Viertelfinale ebenfalls Schweiz gegen Deutschland. Die Deutschen setzten sich mit 3:1 durch und spielten sich anschließend sogar bis ins Finale, wo man sensationell Silber holte.

Eine Erinnerung, an die man dieser Tage sicherlich gerne zurückdenkt in der Hoffnung, dass es heute genauso wird.

10.33 Uhr: Worauf kommt es heute Nachmittag (Anpfiff ist um 16.20 Uhr) an? Entscheidend könnte die Defensive sei. Hier hatte Deutschland einige Probleme und fing sich zahlreiche Treffer. Die Schweiz stellt dagegen hinter Schweden die zweitbeste Verteidigung des Turniers. Das wird eine harte Aufgabe.

9.57 Uhr: Noch einen Tick erfolgreicher lief es für die Schweiz. Die musste sich in Gruppe A nur dem Weltmeister aus Kanada geschlagen geben. Abseits dessen gab es in sieben Spielen sechs Siege (fünf nach regulärer Spielzeit, einen nach Penalty-Schießen).

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

9.12 Uhr: Deutschland qualifizierte sich als Dritter der Gruppe B für die nächste Runde. Nachdem man zwischenzeitlich sowohl von den USA als auch Schweden 1:6 auf den Deckel bekommen hatte, fing sich die Mannschaft beeindruckend. In der Folge ließ man ein Torfestival nach dem anderen vom Stapel. 8:1 gegen Lettland, 8:2 gegen Kasachstan, 4:2 gegen Polen und 6:3 gegen Frankreich – der Angriff ist endgültig warm gelaufen.

9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Eishockey-WM 2024! Die Gruppenphase ist vorbei, jetzt heißt es „Do or die“ – wer verliert, scheidet aus dem Turnier aus. Das will Deutschland gegen die Schweiz unbedingt verhindern.