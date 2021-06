Eishockey WM 2021: Deutschland – Lettland: Ist das spannend! Letten drücken, Deutschland wackelt

Es ist das, aus deutscher Sicht, alles entscheidende Spiel bei der Eishockey WM 2021: Deutschland –Lettland.

Um das Viertelfinale zu erreichen, braucht Deutschland gegen Lettland am besten einen Sieg. Doch auch eine Niederlage in Overtime oder Penaltyschießen würde zum Weiterkommen reichen. Es ist eine irre Konstellation vor dem Showdown bei der Eishockey WM 2021.

Eishockey WM 2021: Deutschland gegen Lettland im Live-Ticker

Für Deutschland setzte es gegen die USA eine bittere Niederlage (0:2). Nach drei Siegen zu Beginn des Turniers, war dies die dritte Pleite in Serie. Wie präsentiert sich das DEB-Team im vorletzten Gruppenspiel der Eishockey WM 2021?

Alle Infos zur Eishockey WM 2021 und zum Spiel zwischen Deutschland – Lettland erhältst du schon vor Anpfiff in unserem Live-Ticker.

------------

Deutschland – Lettland 2:1 (2:0, 0:1, -:-)

Tore: 1:0 Peterka (3.), 2:0 Noebels (7.), 2:1 Abols (26.)

------------

43' Abols windet sich ums Tor, das war knapp.

42' Von der Strafbank kommt Meija zu einem Konter dazu und feuert aufs Tor, doch Niederberger ist im Eck.

41' Ab ins letzte Drittel! Deutschland noch in Überzahl für etwas mehr als eine Minute.

„Wir haben denen den Momentum gegeben, wir müssen wieder die einfachen Dinge richtig machen, clever spielen“, sagt Korbinian Holzer im Sport1-Interview.

40' Die Letten haben sich im zweiten Drittel deutlich gesteigert und sind dran. Das wird ein heißer Fight im letzten Drittel. Denn der Gastgeber wird alles reinwerfen um beim Heim-Turnier ins Viertelfinale zu kommen.

39' Indrasis muss zwei Minuten auf die Strafbank. Er hat Seider zu Fall gebracht. Überzahl für Deutschland!

39' Die Letten versuchen es immer wieder über die rechte Seite mit dem Bandenpass. Diesmal kommt der Pass auf Karstenbergs aber nicht an. Da muss die deutsche Mannschaft wacher sein.

38' Die letzten drei Minuten laufen. Das DEB-Team steht wieder besser und disziplinierter. Hat sich vom Dauer-Druck der Letten etwas befreien können.

35' Da hatte Moritz Müller plötzlich mal viel Platz. Sein Schuss saust am Gehäuse der Letten vorbei.

34' Bislang gelingt es dem Söderholm-Team nicht die Kontergelegenheiten gut auszuspielen.

31' Hui, die Letten schnürren das DEB-Team jetzt ganz schön hinten rein. Der Gastgeber kommen immer wieder mit Tempo in die heiße Zone.

30' Niederberger ist jetzt mächtig unter Beschuss. Ein Schuss von Jags wird noch abgefälscht. Auch bei einem Nachschuss muss der Keeper hellwach sein.

29' Torschütze Marcel Noebels auf dem Boden. Der Torschütze kracht bei voller Fahrt gegen den Rücken eines Letten. Er hält sich die Hand, muss von einem Betreuer in die Kabine gebracht werden. Das wäre ein bitterer Ausfall.

28' Wie reagiert das deutsche Team? Denn jetzt ist auch das lettische Publikum in der Halle wieder voll da...

27' Beinahe die direkte Antwort durch Kühnhackl. Schade...

Tooor für Lettland!

26' Da war plötzlich alles frei. Das deutsche Team aufgerückt, und plötzlich fahren 3 Letten auf Niederberger zu. Abols hämmert den Puck am Ende in die Maschen. Hier ist noch nichts gelaufen.

24' Die Letten erhöhen den Druck. Doch bislang steht die deutsche Defensive um Keeper Niederberger.

22' Die Letten müssen nun kommen. Das dürfte auch Räume für das deutsche Team geben.

21' Weiter geht's! Beim aktuellen Stand würde Deutschland im Viertelfinale auf die Schweiz treffen. Kanada wäre als Vierter derzeit weiter.

20' Das erste Drittel ist rum. Deutschland führt dank Treffern von Peterka und Noebels mit 2:0 und wäre damit im Viertelfinale.

18' Reichel versucht durchzubrechen, wird mit einem Stockschlag von Bukarts gebremst. Zwei Minuten für Lettland. Das deutsche Team vom Bulli weg blitzschnell, Plachtas Schuss landet aber beim Keeper.

17' Die Letten machen mächtig Druck. Wieder blockt Korbinian Holzer. Sein dritter Block in diesem ersten Drittel von ihm.

16' Nächste Unterzahl. Leo Pföderl muss auf die Strafbank wegen eines Stockschlags.

14' Die deutsche Mannschaft übersteht die Unterzahl schadlos, das war ein gutes Unterzahlspiel.

12' Jags tankt sich für die Letten gut durch, aber Fabio Wagner kann seinen Schuss blocken.

11' Die erste Strafzeit gegen die deutsche Mannschaft. Offenbar unterlief den Deutschen ein Wechselfehler. Jetzt gilt es die Unterzahl gut zu überstehen.

8' Es ist ein munteres Eishockey-Spiel. Das deutsche Team zeigt sich gerade in der Offensive heute eiskalt. Die Letten drücken jetzt auf den Anschluss.

Toooooooooor für Deutschland

7' Was ist denn hier los! Marcel Noebels macht das 2:0. Reichel erobert den Puck, dann steht Noebels frei vor dem Gehäuse und schiebt ein.

5' Oh, fast der Ausgleich, aber "Krake" Niederberger ist zur Stelle. zuvor hatte Müller einen unnötigen Querpass in die Schlittschuhe der Letten gespielt.

4' Nächste Chance für Deutschland, diesmal bedient NHL-Star Kahun Eisenschmid, aber vorbei.

Toooooooooooooor für Deutschland!

3' Was für ein Auftakt für das DEB-Team! Seider bedient John-Jason Peterka und der feuert den Puck unter die Latte. Ein tolles Tor...

3' Niederberger mit einem ersten Save gegen Batna. Die Letten gehen in diesen ersten Minuten hart zu Werke.

2' Leon Bergmann ist in die Mannschaft gerückt, Dominik Bittner rotiert aus der Mannschaft.

1' In der Arena in Lettland sind erstmals wieder Zuschauer zugelassen. Knapp 1000 Fans dürfen dabei sein. Es geht rund.

19.15 Uhr: Das deutsche Team startet in Schwarz-Gelb. Lettland in Weinrot-Weiß.

19.10 Uhr: Die beiden Mannschaften sind auf dem Eis. Der Showdown ums Viertelfinale kann beginnen.

18.20 Uhr: Schon jetzt sicher im Viertelfinale sind aus Gruppe A die Schweiz, Russland, Tschechien und die Slowakei. In Gruppe B haben sich die USA und Finnland schon jetzt qualifiziert. Deutschland, Kanada und Lettland machen die beiden verbleibenden Viertelfinal-Tickets unter sich aus. In einem möglichen Viertelfinale würde Deutschland wohl auf die Schweiz oder Russland treffen.

16.30 Uhr: In der Gruppe B hat sich vor dem letzten Spiel der deutschen Mannschaft eine irre Konstellation ergeben. Das DEB-Team braucht gegen den Gastgeber mindestens einen Punkt, um weiterzukommen. Das heißt, auch eine Niederlage gegen Lettland in Overtime oder Penaltyschießen würde zum Weiterkommen reichen. Gewinnt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm, sind sie als Dritter sicher im Viertelfinale. Grund ist die 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen der Kanadier gegen Finnland. Kasachstan hat damit keine Chancen mehr aufs Viertelfinale. Die beiden Plätze hinter Finnland und den USA werden also im Dreikampf zwischen Deutschland, Lettland und Kanada vergeben. Das DEB-Team erwartet dabei nicht nur den Gastgeber, sondern erstmals auch wieder Fans. Die dürften Lettland lautstark nach vorne peitschen.

14.15 Uhr: Deutschland und Lettland entscheiden den Kampf um die letzten Plätze für das Viertelfinale. Qualifiziert sind bisher Schweiz, Russland, Slowakei, Tschechien (Gruppe A) sowie Finnland und die USA (Gruppe B).

Dienstag, 1. Juni, 6.15 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Für die Deutsche Nationalmannschaft steht heute das entscheidende Gruppenspiel an. Gelingt der Sprung unter die besten Acht?

17.45 Uhr: DEB-Kapitän Moritz Müller sprach nach der bitteren Niederlage am Mikro von Sport 1 von einer „Schlacht“, die sein Team gegen Gastgeber Lettland erwartet.

17.42 Uhr: Im Duell mit der USA konnte das DEB-Team erstmals auf NHL-Stürmer Dominik Kahun zurückgreifen. Auf ihn kommt es gegen Lettland besonders an.

17.40 Uhr: Gegen die USA verlor Deutschland mit 0:2 (>> Hier gibt es die gesamte Partie noch einmal zum Nachlesen). Damit liegt das DEB-Team weiter auf dem vierten Platz der Gruppe B, der zur Qualifikation für das Viertelfinale ausreichen würde. Doch eine weitere Niederlage darf sich die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm nicht leisten.

-----------

-----------

Montag, 31. Mai 17.35 Uhr: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Deutschland und Lettland bei der Eishockey WM 2021. Hier versorgen wir dich mit allen Highlights und Infos rund ums Spiel.