Formel 1: Sebastian Vettel will gar nicht hinhören - diese Worte sind der größte Albtraum für den deutschen Piloten

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Ernüchternde Worte für Sebastian Vettel in der Formel 1!

Eigentlich hätte der viermalige Champion derzeit allen Grund zur Freude. Schließlich zeigte die Formkurve bei Sebastian Vettel und seinem Aston-Martin-Team während des vergangenen Rennens in Monaco endlich nach oben, nachdem der Rennstall den Saisonauftakt in der Formel 1 in den Sand gesetzt hatte.

Doch Otmar Szafnauer ist keineswegs in der Stimmung für Champagner. Der Teamchef von Aston Martin ist davon überzeugt, dass sein Rennstall in der Konstrukteurs-Wertung in diesem Jahr nicht unter den Top-3 landen wird.

„Ich glaube leider, dass Platz 3 noch einen Schritt zu weit weg ist“, sagt Szafnauer: „Wir werden erst mal hart im Mittelfeld kämpfen und dann sehen, wie weit wir kommen können.“

Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer glaubt nicht, dass sein Rennstall in dieser Saison der Formel 1 noch der große Durchbruch gelingt. Foto: imago images/Kolvenbach

Formel 1: Sebastian Vettel und Co. weit abgeschlagen

Mit Sebastian Vettel auf Platz 5 und Lance Stroll auf Platz 8 schaffte Aston Martin es zum ersten Mal in dieser Saison mit beiden Fahrern in die Punkte. Grund zum Jubeln hat das britische Team dennoch nicht.

Denn Vettel (10 Punkte) und Stroll (9) liegen weit abgeschlagen auf den Plätzen 11 und 12, während Red-Bull-Star Max Verstappen (105) und Mercedes-Ass Lewis Hamilton (101) in ganz anderen Dimensionen unterwegs sind.

Sebastian Vettel erlebt schwierige Zeiten in der Formel 1. Foto: dpa

Vor der aktuellen Saison hatte Aston Martin gehofft, hinter Mercedes und Red Bull die drittstärkste Kraft der Formel 1 zu werden. Doch in der Konstrukteurs-Wertung liegen selbst McLaren (80 Punkte) und Ferrari (78) deutlich vor dem britischen Team (19).

Für die verbleibende Saison hat Szafnauer mit Aston Martin nur ein Ziel: „Wir wollen am Ende des Jahres in der oberen Hälfte dabei sein.“

Neue Formel-1-Regeln große Chance für Sebastian Vettel und Aston Martin?

Schuld an der Misere trage vor allem die neue Regel für die Unterböden. Dadurch seien Teams wie Aston Martin massiv eingebremst worden. Dass es allerdings derart schlecht für Sebastian Vettel und Lance Stroll laufen würde, hätte man bei Aston Martin nicht gedacht, gesteht Szafnauer.

Der Fokus liege bei seinem Team nun bereits auf der Vorbereitung für die kommende Saison. Das neue Regelwerk könne Aston Martin 2022 in die Karten spielen, so Szafnauer, der gleichzeitig klarstellte, dass sein Rennstall die Arbeit am aktuellen Boliden nicht komplett einstellt. (dhe)