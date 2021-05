Sebastian Vettel: Hätte er nach Ferrari aufhören sollen? Experte macht klare Ansage

Für Sebastian Vettel lief es beim Großen Preis von Monaco endlich wieder gut. Mit seinem Aston Martin landete der deutsche Formel 1-Fahrer am Ende auf Rang fünf – und erreichte damit sein bislang bestes Saisonergebnis.

In den vier Rennen vorher lief es alles andere als optimal für Sebastian Vettel. Nicht einmal für die Top 10 reichte es. Schnell wurden Erinnerungen an die Zeit bei Ferrari wach.

Sebastian Vettel: Neuanfang mit Aston missglückt zunächst

Nach sechs Jahren beim italienischen Rennstall wagte Sebastian Vettel mit Aston Martin in dieser Saison den Neuanfang – und der sollte reichlich missglücken.

In Bahrain und Italien fuhr der 33-Jährige nur auf den 15. Platz, in Spanien und Portugal verbesserte er sich zwar leicht, kam aber jeweils nicht über den 13. Rang hinaus. „Das war traurig zu sehen“, stellt Jacques Villeneuve, Chefkritiker bei „Motorsport-Magazin.com“, fest.

Ihn habe diese Leistung sofort an die letzten beiden Ferrari-Jahre erinnert. Villeneuve sieht vor allem Probleme beim Aston Martin-Bolliden: „Das Auto ist nicht, was sie erwartet hatten. Der alte Mercedes funktioniert mit den neuen Regeln nicht.“

Sebastian Vettel „hat den Unterschied gemacht“

Dass es in Monaco dann doch rund lief, daran hat Sebastian Vettel laut Villeneuve einen erheblichen Anteil. „Er hat den Unterschied gemacht“, sagt der ehemalige Formel 1-Fahrer.

Sebastian Vettel fuhr beim Großen Preis von Monaco auf den fünften Platz. (Symbolbild) Foto: imago images/PanoramiC

Und genau aus diesem Grund findet der Ex-Weltmeister auch nicht, dass Vettel nach Ferrari hätte aufhören sollen. „Warum? Er fährt in der Formel 1 und er verdient viel Geld“, sagt der 50-Jährige zu „Motorsport-Magazin.com“.

Wie schlägt sich Sebastian Vettel in dieser Saison?

Dennoch sei es schwierig einzuschätzen, wie sich der viermalige Formel 1-Weltmeister im Laufe der Saison machen werde. „Vielleicht braucht er einfach nur ein gutes Wochenende wie dieses, um wieder in Fahrt zu kommen“, so Villeneuve.

Schwierig für Sebastian Vettel werde es dann, „wenn die Dinge härter werden, wie bei Ferrari“, sagt der Experte. „Dann kann man sehen, dass die Last für ihn zu groß ist. Dann überdenkt er die Dinge.“

Der geborene Heppenheimer gab nach dem Rennen in Monaco Einblicke, was ihn an diesem Wochenende so stark machte. Vor allem eine Sache habe den Unterschied gemacht.