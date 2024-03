„Drive to Survive“: Netflix macht es offiziell – jetzt herrscht Gewissheit

Mit der Serie „Drive to Survive“ hat Netflix einen Mega-Erfolg gelandet. Mit Blicken hinter die Kulissen der Formel 1 begeistert der Streamingdienst seit mittlerweile sechs Jahren. Die Aufnahmen haben neue Fan-Lieblinge geschaffen und die Rennserie gar in den USA salonfähig gemacht.

Seit knapp einer Woche (Start: 23. Februar) ist die sechste Staffel nun verfügbar. Wie gewohnt arbeitet „Drive to Survive“ in zehn spannenden Folgen die Geschehnisse der vergangenen Saison auf. Kurz nach dem Start sorgt Netflix nun für Klarheit.

„Drive to Survive“: Jede Menge Action

Es gab freilich viel zu berichten. Vorne marschierte Max Verstappen zwar weg (hier mehr zu seiner Rolle in der neuen Staffel lesen), doch dahinter gab es jede Menge Action. Machtkämpfe bei Alpine, Aufholjagden bei McLaren oder das totale Drama bei Haas und Serien-Held Günther Steiner – es wird einiges geboten.

+++ Trauriger Abschied – Serien-Fans müssen ganz stark sein +++

Jeder Fan der Formel 1 weiß, dass die Sachverhalte innerhalb der Serie gerne dramatisiert und zugespitzt werden. Doch das macht den Reiz von „Drive to Survive“ ja auch ein bisschen aus. Und auch nach sechs Jahren kommt die Serie immer noch gut an. Das zeigt sich bei einem Blick auf die wöchentliche Top-10 bei Netflix.

Formel 1 behauptet sich

Denn im Serien-Dschungel legt die Formel 1 einen beeindruckenden Start hin. Jeweils dienstags veröffentlicht Netflix die Top-10 der vergangenen Woche (montags bis sonntags). Kurz nach Sendestart liegt die F1-Serie bereits auf Platz 8 der beliebtesten englischsprachigen Serien weltweit! Und das, obwohl sie erst drei Tage online war.

Und die Zahlen haben es in sich. Rund 2,9 Millionen Views konnte Netflix verzeichnen – das ist die maßgebliche Kennzahl für das Ranking. Interessant aber: Die geschauten Stunden betragen 21,8 Millionen! Würde man hier nach gehen, stünde DtS sogar noch höher da.

„Drive to survive“: Unangefochtener König

In den kommenden Tagen könnte es auf jeden Fall noch weiter nach oben gehen. Nur eins steht wohl jetzt schon fest: Der Weg auf Platz 1 ist in diesem Jahr verbaut. Denn in der gleichen Woche veröffentlichte Netflix mit der Realverfilmung des Animationsklassikers „Avatar“.

Hier kannst du noch mehr lesen:

Mit unfassbaren 21,2 Millionen Views (und 153,4 Millionen geschauten Stunden) steht die Serie an der Spitze der Netflix Charts. Zum Vergleich: Platz 2 kommt lediglich auf 7,5 Millionen Views. Es bleibt also abzuwarten, wie hoch „Drive to Survive“ noch klettern kann. Doch der erneute Erfolg dürfte auch eine Staffel im nächsten Jahr sichern.