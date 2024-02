„Drive to Survive“: Große Chance verpasst? Zuschauer wird DAS bitter enttäuschen

Es wird wieder geflucht, gescherzt und dramatisiert – die neue Staffel „Drive to Survive“ verspricht Fans der Formel 1 wieder interessante Einblicke in die Königsklasse des Motorsports. Eine Revolution ist die sechste Ausgabe der F1-Doku aber nicht.

+++ ACHTUNG SPOILER +++

Netflix schafft es auch in Staffel sechs, dem Zuschauer die Charaktere der Formel 1 näherzubringen und einige spannende Geschichten zu finden, bei einer Saison, die zugegebenermaßen nicht gerade für sportliche Hochspannung sorgte. Ein Thema spart „Drive to Survive“ in diesem Jahr aber aus – und das wird den ein oder anderen Fan doch enttäuschen.

„Drive to Survive“: Steiner und Binotto in den Weinbergen

Kult-Teamchef Günther Steiner mit Mattia Binotto in den Weinbergen, Pierre Gasly und Esteban Ocon auf einer Kartstrecke in der Normandie oder Tifosi beim legendären Italien-GP in einer Kneipe – „Drive to Surive“ kreiert auch in Staffel sechs viele besondere Momente.

Wie schon in den vergangenen Jahren liegt der Fokus nicht auf dem Titelkampf, sondern eher auf den spannenden Randgeschichten. Der neuen Fahrerpaarung bei Alpine inklusive Rauswurf von Teamchef Otmar Szafnauer, dem Blitz-Aus von Liam Lawson und der Rückkehr von Publikumsliebling Daniel Ricciardo werden gleich jeweils zwei Folgen gewidmet.

Lewis Hamilton und seine Vertragsverlängerung bei Mercedes bekommen eine komplette Folge. Fred Vasseur und seine riesige Aufgabe, Ferrari wieder in die Erfolgsspur zu führen, wird ebenfalls über 40 Minuten lang behandelt.

Verstappen fehlt fast komplett

Fast alle wichtigen Randgeschichten kommen vor, doch die Hauptstory hat Netflix wieder einmal ausgespart. Max Verstappen wurde Weltmeister – und das in absoluter Rekord-Manier. Der Niederländer gewann sensationelle 19 von 22 Rennen. Red Bull holte 21 von 22 Rennsiegen. Eine absolute Rekord-Saison. Mehr als ein paar Minuten in der letzten Folge bekommt diese unglaubliche Geschichte aber nicht. Es ist eine verpasste Chance der Netflix-Crew.

Und mit Sicherheit haben viele Fans auch erwartet, dass Verstappen in Staffel sechs häufiger auftaucht und eine größere Rolle einnimmt. Schließlich erklärte der Weltmeister sich vor der Saison bereit, wieder für Netflix zur Verfügung zu stehen. Bis dahin stand er mit der Serie auf dem Kriegsfuß. Die neue Offenheit des dreimaligen Weltmeisters hat „Drive to Surive“ aber nicht ausgenutzt. Mehr als ein paar kurze Aussagen bekommen die Formel-1-Fans leider nicht zu sehen …

Die 6. Staffel „Drive to Survive“ erscheint am 23. Februar bei Netflix.