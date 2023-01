Deutschland – Serbien: Vor Gruppenkracher – DHB-Kapitän schlägt Alarm

Erst zittern, jetzt Vollgas. Die Handball-WM in Polen und Schweden nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Im zweiten Gruppenspiel heißt es Deutschland – Serbien. Das DHB-Team will nach dem Auftaktsieg nachlegen.

Bei einem Sieg in der Partie Deutschland – Serbien wäre der Einzug in die Hauptrunde für das DHB-Team bereits geritzt. Umso wichtiger wird das Duell gegen die Serben, die ihr erstes Spiel ebenfalls gewinnen konnten. Wer triumphiert am Sonntag (15. Januar)?

Deutschland – Serbien: Die Handball-WM im Live-Ticker

Neben dem Auftakterfolg beschäftigte Deutschland vor Serbien vor allem die Frage nach Andreas Wolff. Der Torwart musste gegen Katar verletzt vom Feld. Doch bereits vor der nächsten Partie konnte das DHB-Lager durchatmen. Alle weiteren Infos gibt es in unserem Live-Ticker.

Spielinfo: Deutschland – Serbien:

Anwurf: Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr

Ort: Katowice (Polen)

Halle: Spodek (11.500 Plätze)

16.50 Uhr: Das zweite Gruppenspiel zwischen Katar und Algerien findet heute im übrigen nach der deutschen Partie um 20.30 Uhr statt.

14.53 Uhr: Anwurf ist um 18 Uhr. Die deutschen Asse müssen heute von Beginn an konzentriert sein. Golla macht deutlich: „Wir dürfen uns Schwächephasen nicht mehr erlauben.“

13.45 Uhr: DHB-Kapitän Johannes Golla ist sich sicher: Heute gilt es, das größte Brett der Vorrunde zu bohren. „Das ist der schwerste Gruppengegner für uns. Wenn wir in dem Turnier weiterkommen wollen, müssen wir aus der Gruppe alle Punkte mitnehmen – auch gegen Serbien.“

11.27 Uhr: Serbien hat seinen Auftakt gegen Algerien, Deutschlands nächsten Gegner, mit Bravour gemeistert. Beim 36:27-Sieg tankten die Osteuropäer Selbstvertrauen für eine weite Reise in diesem Turnier.

Sonntag, 9.25 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute geht es wieder rund im Ufo von Katowice. Und auch wenn drei von vier Teams weiterkommen: Da man Punkte mit in die Hauptrunde nimmt, könnte jeder Ausrutscher das Todesurteil für die K.o.-Phase sein.

20.32 Uhr: Trotz des Auftaktsiegs sind die Serben ebenfalls nicht glücklich mit ihrer Leistung. Abwehrstar Ilija Abutovic, der bis vergangenen Sommer in der Bundesliga spielte, machte deutlich: „Wir müssen auf einem höheren Niveau als gestern spielen und auf ein gutes Resultat hoffen.“

16.21 Uhr: Besonders wichtig dürfte die Begegnung Deutschland – Serbien mit Blick auf die Hauptrunde sein. Denn wie gehabt, nimmt man die Punkte aus den Spielen gegen die Gruppengegner, die ebenfalls weiterkommen, mit in die nächste Runde. Dass Deutschland und Serbien beide weiterkommen, ist im Normalfall eigentlich klar.

15.11 Uhr: Gegen die serbische Auswahl ruhen die Hoffnungen auch auf Andreas Wolff. Der Weltklasse-Keeper musste gegen Katar angeschlagen von der Platte. Manch ein Fan befürchtete bereits einen Ausfall des Spielers von KS Kielce.

Doch heute gibt es bereits Entwarnung. Wolff habe eine Wadenzerrung, teilte der Handball-Verband mit. Vom Einsatz gegen Serbien geht man im deutschen Lager dennoch aus. „Eine Nachnominierung ist kein Thema. Ich erwarte ihm im Training“, verkündete DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Samstag in Kattowitz.

14.23 Uhr: Ein kurzer Rückblick auf das Geschehen am vergangenen Freitag. Gegen die katarische Auswahl mühte sich Deutschland zu einem 31:27-Erfolg. Luft nach oben ist vorhanden. Gegen Serbien muss man konzentrierter sein.

Samstag, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Deutschland – Serbien. Es ist die zweite Partie der Vorrunde bei der diesjährigen Handball-WM.