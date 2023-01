Deutschland – Frankreich im Live-Ticker: DIESE Worte lassen die deutschen Handballer vor dem WM-Viertelfinale zittern

Bei der Handball-WM 2023 steht das Viertelfinale Deutschland – Frankreich an. Nach starker Gruppenphase bekommt es das DHB-Team im ersten K.o.-Rundenspiel mit dem Rekordweltmeister zu tun. Eine Mammutaufgabe.

Bei Deutschland – Frankreich sind unsere Nachbar der klare Favorit. Das DHB-Team ist nur Außenseiter, darf sich aber dennoch Chancen ausrechnen. Der souveräne Einzug ins Viertelfinale ist für Deutschland durchaus schon ein Erfolg.

Deutschland – Frankreich: Handball-WM-Viertelfinale im Live-Ticker

Schafft das DHB-Team bei der Handball-WM 2023 die Sensation und zieht ins Halbfinale ein? Oder ist gegen die Franzosen Schluss? Alle Informationen zum Viertelfinale Deutschland – Frankreich bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Deutschland – Frankreich -:- (-:-)

22.41 Uhr: Pünktlich zum Viertelfinale hat sich Frankreichs Superstar Nikola Karabatic fit gemeldet. „Ich werde bereit sein. Mein Fuß tut noch weh, aber es geht ihm gut“ sagte der Franzose einen Tag vor dem Duell. Worte, die dem DHB-Team wohl nicht so gut gefallen werden. Karabatic hatte in den letzten zwei Spielen verletzungsbedingt gefehlt. Hundertprozentig sicher ist sein Einsatz aber noch nicht. Die Entscheidung über einen Einsatz des Ex-Kielers und dreimaligen Welthandballers werde erst „am Spieltag“ nach umfassenden Tests fallen, so Trainer Guillaume Gille.

21.09 Uhr: Neu im deutschen Team ist Tim Zechel. Der Kreisläufer des EHC Erlangen wurde nach der Hauptrunde von Trainer Alfred Gislason nachnominiert.

20.55 Uhr: Gespielt wird morgen Abend um 20.30 Uhr in der Ergo-Arena in Danzig.

19.30 Uhr: Etwas Mut machen dürfte den deutschen Handballer vor dem Duell mit dem Rekordweltmeister diese Bilanz. Von 74 Aufeinandertreffen konnte Deutschland 37 für sich endscheiden, 29 Mal gewannen die Franzosen. Aber: Von den letzten vier Duellen bei großen Turnieren ging Frankreich vier Mal als Sieger hervor.

18.51 Uhr: Die Franzosen sind bei der Handball-WM 2023 immer noch ungeschlagen. In der Hauptrunde gewann Frankreich das entscheidende Duell gegen Spanien und sicherte sich so den ersten Platz in der Gruppe.

18.45 Uhr: Im letzten Spiel der Hauptrunde ist die makellose Serie des DHB-Team gerissen. Nach der knappen Niederlage gegen Norwegen landete Deutschland auf Platz zwei und trifft nun auf Frankreich.

18.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale der Handball-WM 2022. Am Mittwoch (25. Januar) trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf Frankreich.