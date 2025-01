DAZN: Paket-Hammer! Streamingdienst sorgt wieder für Kunden-Wut

In den letzten Jahren wurde DAZN vom Kultanbieter zum Sündenbock. Eine fette Preiserhöhung nach der anderen ließen nicht nur die Abo-Gebühren in die Höhe schnellen, sondern auch den Wut der Fußballfans.

Nun zieht DAZN erneut den Groll der Kunden auf sich. Zwei Jahre, nachdem der Streamingdienst eine Paketstruktur eingeführt hat, wurde nun heimlich das günstigste Angebot ersatzlos gestrichen. Wenig überraschend kommt das bei den Fans wieder nicht gut an.

DAZN: Nächste verkappte Preiserhöhung

„Der beste Zehner aller Zeiten“, bewarb der Anbieter einst sein Angebot. Für nur 10 Euro pro Monat gab es Bundesliga-Fußball und viele andere Top-Wettbewerbe. Alle feierten DAZN ab. Das „Netflix des Sports“ wurde es genannt. Sky, so war der Tenor, sollte sich davon mal eine dicke Scheibe abschneiden. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Wer heute die Bundesliga oder Champions League sehen will, zahlt satte 45 Euro monatlich (hier mehr).

+++ Sky und DAZN: Kunden in großer Sorge – folgt jetzt der große Preis-Knall? +++

Um die horrenden Preiserhöhungen kamen einige Sportfans aber herum. Das „World Pack“ kostete als Einsteiger-Paket bis zuletzt noch immer zehn Euro. Darin enthalten waren NBA-Spiele, Darts, viele Fußballspiele aus anderen Ländern und zahlreiche Randsportarten. Doch auch das ist nun Geschichte. Ohne Vorwarnung hat DAZN das günstigste Paket jetzt gestrichen.

Günstigstes Paket heimlich gestrichen

Für die Fans bedeutet das: Wer Wettbewerbe sehen will, die zuvor in diesem Paket enthalten waren, muss jetzt auf das nächstteurere Paket zurückgreifen. Und das kostet mehr als doppelt so viel. 25 Euro werden für das „Super Sports Pack“ fällig. Bundesliga, Königsklasse & Co. sind darin auch nicht enthalten. Immerhin aber Top-Fußball aus Spanien, Italien und Frankreich, die NFL und weitere Angebote.

Mehr News:

Zwei gute Nachrichten gibt es aber auch noch: Ein Teil der Spiele aus dem Welt-Paket sind bereits in den kostenlosen und werbeunterstützen Linear-Sendern „Fast+“ und „DAZN Rise“ zu sehen. Und: Laut dem Streamingdienst können Bestandskunden das „World Pack“ weiterhin nutzen. Vorerst, so heißt es vom Anbieter. Das letzte Vorerst bei der jüngsten Preiserhöhung hielt allerdings nur wenige Monate, dann wurden auch die bestehenden Kunden zur Kasse gebeten.