DAZN sorgt für Paukenschlag – Streaming-Riese mit nächstem Coup

Im Kampf um die Rechtevergaben konnte DAZN zuletzt einen echten Hammer-Erfolg feiern. Unter anderem die Samstags-Konferenz der ersten Bundesliga wird der Streaming-Anbieter ab der kommenden Saison exklusiv übertragen.

Als wäre das noch nicht genug, kann DAZN jetzt wohl die nächste Hammer-Meldung verkünden. Alle Kunden dürfen sich in den kommenden Jahren wohl auf ein weiteres Angebot freuen – sie schauen jetzt ganz genau hin!

DAZN kauft australischen TV-Sender

Wie einem Bericht der „Guardian“ und anderen Medien hervorgeht, soll der Streaming-Sender mit Hauptsitz in London bei seiner Suche nach weiteren Angeboten in Australien fündig geworden sein. Demnach steht DAZN vor einer Übernahme des Pay-TV-Programmanbieters Foxtel. Rund 2,2 Millionen Euro soll DAZN für die Streaming-Tochter des Medienkonzern News Corp bezahlen.

DAZN-Boss Shay Segev zeigte sich begeistert über den Abschluss: „Australier schauen mehr Sport als jedes andere Land der Welt, was diesen Deal zu einer unglaublich spannenden Gelegenheit für DAZN macht, in einen wichtigen Markt einzutreten und einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Strategie darzustellen, die globale Heimat des Sports darzustellen“.

DAZN geht in die Offensive

Großartig profitieren dürfte der Großteil der deutschen Kundschaft von diesem Deal jedoch nicht, denn Foxtel hält derzeit lediglich die Rechte für Cricket, die Australian Football League sowie der National Rugby League – Ligen, die in Deutschland derzeit weniger bekannt sind.

Bei DAZN hat man dagegen nun den nächsten Coup gelandet. Nachdem man bereits in der Bundesliga und jüngst auch im Rennen um die Klub-WM große Erfolge feiern konnte, ist das der dritte große Deal des Streaming-Anbieters innerhalb kürzester Zeit.