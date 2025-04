DAZN-Angebot wird zum Spielverderber – Funktion spoilert Fans bei Toren

Für einen Fußballfan gibt es nichts Ärgerlicheres, als bei einem spannenden Spiel gespoilert zu werden. Sei es durch jubelnde Nachbarn, im Familien-Chat oder durch Push-Nachrichten. Bei DAZN erlebt so mancher Kunde in letzter Zeit immer wieder fiese Überraschungen.

Ein Feature des Streamingdienstes geht, wenn man als Fan nicht genau aufpasst, böse nach hinten los. Als Service gedacht, kann die „Pulse“-Funktion bei DAZN schnell zum Spielverderber werden. Warum sie dich plötzlich nervt und wie du sie wieder loswirst, erfährst du hier.

DAZN: Funktion spoilert Fans

DAZN funktioniert ziemlich intuitiv. Du öffnest App oder Seite, wählst die Kachel mit dem Spiel deiner Wahl und schon startet der Stream. Wer sich beim Streamingdienst aber etwas umschaut, entdeckt auch weitere spannende Funktionen. Eine sehr beliebte: Du kannst deinen Lieblingsteams und -Ligen folgen. Dann kriegst du alle Videos, Spiele und Termine mit nur einem Klick.

Doch darin verbirgt sich auch eine fiese Stolperfalle. Folgst du einem Klub oder einer Liga, aktiviert sich automatisch und unbemerkt auch die Pulse-Funktion. Die bringt dich im wahrsten Sinne an den Puls der Zeit, denn: Ab sofort werden dir Tore, Platzverweise und Co. direkt per Popup-Nachricht angezeigt. Und zwar so schnell, dass selbst das Live-Bild oft nicht hinterherkommt.

Pulse wird zum Spielverderber

Und das wird für viele zum Spielverderber. Durch die Latenz, also die unvermeidliche Verzögerung beim Streaming, kommt die Eilmeldung oft schon vor dem Tor. Selbst wer live und nicht zeitversetzt schaut, wird so übel gespoilert. Super nervig! Doch es gibt Abhilfe.

Mit wenigen Klicks kann man seinem Lieblings-Verein weiter folgen und trotzdem den Spoiler ausschalten. Wähle oben auf der Startseite die Favoriten und gehe dann auf Verwalten (Browser) beziehungsweise Bearbeiten (App). Dort kannst du einstellen, welche Benachrichtigungen du bekommen willst.

Denk nur dran: Nicht nur DAZN selbst, auch Kicker, WhatsApp und soziale Netzwerke können dich beim Fußball böse spoilern. Am besten einfach mal 90 Minuten „Digital Detox“ und einfach das Spiel genießen.