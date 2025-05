DAZN lässt die Katze aus dem Sack: Rechte-Hammer ist offiziell

Wenn es um die begehrtesten Rechte auf der Welt geht, ist DAZN immer vorne dabei. Vor allem bei den Fußball-Wettbewerben gibt es immer wieder spannende und aufregende Poker mit Sky. Besonders beliebt: die Bundesliga, Premier League und die spanische Liga.

Umso größer ist die Freude bei DAZN nun, dass man die Vertragsverlängerung mit einer Liga verkünden darf. Beim Streamingdienst wird es in den nächsten Jahren weiterhin Spitzenfußball geben.

DAZN verkündet Rechte-Hammer

Am Wochenende hat sich mal wieder gezeigt, wie spannend und großartig der Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid ist. Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Lamine Yamal lieferten wieder eine irre Show ab. Die Katalanen setzten sich nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3 durch und stehen vor dem Meistertitel. DAZN zeigte die Partie und wird das auch die kommenden Jahre noch machen.

Auch interessant: DAZN-Drama noch nicht vom Tisch! Streamingdienst muss zittern

Der Streamingdienst bleibt die Bühne für den ganz großen Fußball aus Spanien. Bis 2031 wurde der Vertrag mit LaLiga verlängert. Fußballfans in Deutschland, in Österreich und der Schweiz dürfen sich über die Vertragsverlängerung freuen.

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit LaLiga bis 2031 zu verlängern. Die spanische Liga steht für Fußball auf Weltklasse-Niveau und vereint ikonische Clubs sowie internationale Superstars – ein absolutes Highlight für alle Fans. Seit 2016 ist DAZN die Heimat von LaLiga in Deutschland, Österreich und Belgien. Ab 2026 bringen wir die Liga auch wieder in die Schweiz und ermöglichen damit allen Fans einen einzigartigen Zugang zu einer der besten Ligen der Welt – live, exklusiv und mit maximaler Personalisierung durch innovative Features wie Original- und mehrsprachigen Kommentar.“

LaLiga weiterhin exklusiv beim Streamingdienst

Somit wird es den Clasico und das beliebte Stadtderby zwischen Real und Atlético Madrid weiterhin bei DAZN geben. Aber neben den drei großen Klubs gibt es noch weitere Traditionsvereine wie Athletic Club de Bilbao, den FC Villarreal oder den FC Valencia, die diese Liga so spannend machen.

Mehr Nachrichten für dich:

Außerdem: Mit „Sportdigital“ gibt es seit einigen Jahren auch eine Kooperation, die es den Fans ermöglicht, die Copa del Rey und Supercopa in Spanien live zu sehen. Auch das wird die Fans freuen.