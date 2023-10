DAZN kassiert Nackenschlag! Free-TV-Hammer trifft Streamingdienst empfindlich

Der Mega-WM-Erfolg hat in Deutschland einen kleinen Basketball-Hype ausgelöst. Magenta-Sport freut sich über höhere Quoten bei der Bundesliga, DAZN schielt auf einen Zuschauer-Boom bei der NBA. Doch dabei wird dem Streamingdienst jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Kurz vor dem Start der Saison hat sich ein Sender ein dickes Paket an Free-TV-Rechten geholt. Das dürfte den Anreiz deutscher Basketball-Fans, ein teures DAZN-Abo abzuschließen, deutlich schmälern.

DAZN kriegt Basketball-Konkurrenz

Die NBA steht in den Startlöchern. Die Preaseason-Spiele laufen bereits, am 25. Oktober wird es mit dem Eröffnungsspiel von Meister Denver Nuggets gegen die Los Angeles Lakers (1.30 Uhr MEZ) ernst. Durch die Weltmeister-Sensation der deutschen Nationalmannschaft ist das Interesse am Basketball deutlich gestiegen. Das dürfte sich auch bei den NBA-Quoten bemerkbar machen.

Das zumindest ist die Hoffnung von DAZN. Auch 2023/24 hat der Streamingdienst die Übertragungsrechte an der besten Liga der Welt. Doch die Vorfreude dürfte nun einen herben Dämpfer erfahren haben. Es gibt neue Konkurrenz – und die zeigt die NBA im Free-TV!

Free-TV-Sender springt auf Hype-Train auf

Einige Jahr lief die US-Liga nur im Bezahlfernsehen. Nun holt ProSieben sie zurück ins frei Empfangbare. Mehr als 50 Spiele zeigt „Ran“ auf Pro7 und Pro7 Maxx in der anstehenden Saison. Klar, der Privatsender schielt auf den Basketball-Hype durch den WM-Sieg der Deutschen. Das dürfte DAZN ebenfalls gemacht haben. Dem Streamingdienst dürfte die Konkurrenz deshalb gar nicht gefallen.

DAZN hat zwar mit 200 Spielen ein deutlich größeres Repertoire. Ob das den Fan überzeugt, 25 Euro (im Jahresabo 20) pro Monat hinzublättern? Viele dürften sich angesichts der happigen Preise für das etwas schmalere Programm im Free-TV entscheiden.