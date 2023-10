NFL auf RTL: Heftige Konkurrenz! Muss der Sender jetzt zittern?

Seit dieser Saison läuft die NFL auf RTL. Der Kölner Sender hat ProSieben die TV-Rechte für immer beliebter werdende US-Sportliga weggeschnappt. Zunächst sah es so aus, als würde sich ProSieben damit zufrieden geben, doch jetzt scheint der Sender einen Hammer zu planen.

Zwar wird die NFL weiterhin auf RTL laufen und ProSieben Sat.1 keine TV-Rechte an der Football-Liga erhalten, dafür will der Sender jetzt auf eine andere US-Sportart setzen – und die läuft ausgerechnet parallel zur NFL bei RTL.

NFL auf RTL: Jetzt greift ProSiebenMaxx an

ProSiebenMaxx, der alte Stammsender der NFL, plant jetzt offenbar einen Angriff auf RTL und holt sich dafür eine beliebte Sportart ins Haus. Statt NFL soll nämlich künftig die NBA bei ProSiebenMaxx laufen. Nach Informationen der „Bild“ hat sich die Sendergruppe einen Teil der Übertragungsrechte für die US-Basketballliga gesichert.

Erst kürzlich verkündete DAZN, dass man sich wieder die NBA gesichert habe und nun soll auch ProSiebenMaxx folgen. Demnach plant der Sender an jedem Sonntag ein Spiel zur besten Sendezeit zu zeigen. Anders als unter der Woche spielt die NBA nämlich am Sonntag immer gegen 19 oder 21 Uhr.

Damit würde ProSiebenMaxx dem Konkurrenten RTL mächtig Dampf machen, denn sowohl NBA als auch NFL laufen am Sonntagabend. Bald könnte es also das Battle NBA gegen NFL, ProSiebenMaxx gegen RTL geben.

Sorgen die Weltmeister für einen Basketball-Hype und gute Einschaltquoten?

Und mit der NBA könnte ProSiebenMaxx gar nicht so schlechte Chancen haben. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft für einen kleinen Basketball-Hype in Deutschland gesorgt. Zudem spielen mit Dennis Schröder (Houston Rockets), Maxi Kleber (Dallas Mavericks), Daniel Theis (Indiana Pacers), Isaiah Hartenstein (New York Knicks) und den Wagner Brüdern Franz und Moritz (beide Orlando Magic) eine ganze Reihe von deutschen Basketball-Spielern in der NBA.