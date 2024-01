DAZN verkündet Sportrechte-Hammer – Fans erleichtert

Jubel bei DAZN! Der Streaming-Anbieter hat verkündet, dass die bestehende Partnerschaft mit der National Basketball Association (NBA) verlängert wurde.

Vor allem die Basketball-Fans, die sich auf DAZN die NBA anschauen, werden erleichtert sein, dass jetzt endlich Gewissheit herrscht. Vor einigen Monaten waren die Kunden noch in Sorge.

DAZN verkündet Sportrechte-Hammer

Seit 2016 ist die NBA bereits bei DAZN zu sehen, jetzt werden weitere Jahre dazukommen. Somit werden die deutschen Basketballer Dennis Schröder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Los Angeles Clippers) sowie Franz und Moritz Wagner (beide Orlando Magic) auch weiterhin beim Streamingdienst weiter zu verfolgen sein.

Auch interessant: Sky, DAZN und Co. müssen zittern – Konkurrent legt jetzt erst richtig los

DAZN überträgt mehr als 200 Basketball-Spiele der wohl stärksten Liga der Welt. Neben den Liga-Partien gehören dazu auch das neu geschaffene In-Season-Tournament (NBA Cup), die NBA Playoffs und die NBA Finals. Die Basketball-Fans dürfen sich weiterhin über NBA TV freuen, dem hauseigenen, linearen 24/7-Sender der NBA. Fans können hier täglich die Studio-Berichterstattung, Features und einzelne Live-Spiele im US-amerikanischen Originalkommentar verfolgen.

„Seit 2016 bringen wir bei DAZN die NBA zu allen Fans in Deutschland. Wir sind begeistert, unsere langjährige Kollaboration mit der NBA zu verlängern und unseren Zuschauern auch in den kommenden Jahren die beste Basketballliga der Welt bieten zu können“, so Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN.

„Heimat des US-Sports“

Und Mascia weiter: „Mit der NBA, NFL, der WNBA und NCAA Basketball und Football ist DAZN die Heimat des US-Sports und wir freuen uns darauf, unseren Fans unvergessliche Momente auf und neben dem Spielfeld zu präsentieren.“

Mehr Nachrichten für dich:

Neben DAZN gibt es im frei empfangbaren Fernsehen auch einige Partien der US-Liga derzeit bei ProSieben Maxx zu sehen. Mehr als 50 Spiele zeigt „Ran“ auf Pro7 und Pro7 Maxx in der laufenden Saison (hier mehr erfahren). Ob der Privatsender in Zukunft noch mehr Spiele zeigen wird? DAZN jedenfalls hat sich die Rechte vorerst geschnappt.

Die NBA-Fans werden jedenfalls erleichtert sein. Im vergangenen Jahr gab es lange keine Gewissheit, wo die Partien gezeigt werden. DAZN verkündete anschließend vor Saisonbeginn, dass sie weiterhin beim Streamingdienst übertragen werden.