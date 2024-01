Sky, DAZN und Co. müssen zittern – Konkurrent legt jetzt erst richtig los

Für Sky, DAZN und Co. ist der Kampf um die besten TV-Rechte für Live-Übertragungen von Sportereignissen ohnehin schon knallhart. Dass jetzt noch ein neuer großer Player in den Live-Sport einsteigt, dürfte ihnen daher gar nicht gefallen.

Schon länger gibt es Berichte über die Pläne von Netflix, jetzt legt der Streaming-Riese wirklich los und hat erstmals Rechte für Live-Sport gekauft. Damit dürfte Sky, DAZN & Co. in den kommenden Jahren einen neuen harten Konkurrenten bekommen.

Sky, DAZN und Co. bekommen große Konkurrenz

Die größte Wrestling-Show der USA wechselt vom linearen Fernsehen zu Netflix. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für die Show „RAW“ gesichert und wird ab 2025 alle Events live übertragen. Das Rechtepaket beinhaltet die Übertragung für die USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Ob das auch Auswirkungen auf Deutschland hat, ist noch unklar. Hier hält ProSiebenMaxx noch die RAW-Rechte.

Mark Shapiro, Präsident und COO von TKO, dem Medienkonglomerat, dem WWE angehört, erklärt über die Partnerschaft: „Sie verbindet das unverzichtbare WWE-Produkt mit der außergewöhnlichen globalen Reichweite von Netflix und sichert uns über viele Jahre hinweg erhebliche und vorhersehbare wirtschaftliche Vorteile. Unsere Partnerschaft verändert und stärkt die Medienlandschaft grundlegend, vergrößert die Reichweite von WWE dramatisch und bringt wöchentliche Live-Termine auf Netflix.“

Ist die Formel 1 das nächste Netflix-Ziel?

Damit steigt Netflix nun tatsächlich in den Live-Sport ein, schließt den ersten großen Deal ab. Schon länger gibt es Berichte darüber, dass der Streaming-Riese künftig in diesen Geschäftsbereich investieren will. Nun macht Netflix zum ersten Mal ernst.

Für Sky, DAZN und Co. könnte es in den kommenden Jahren ungemütlich werden. Insbesondere die Formel 1 wird immer wieder mit Netflix in Verbindung gebracht – und das nicht erst durch die Serie „Drive to survive“. Schon bei der TV-Rechte-Vergabe 2022 soll Netflix mitgewirkt haben. Dabei konnte sich Sky allerdings noch die Rechte bis 2027 sichern.