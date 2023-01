Darts WM: Nach deutscher Sensation – Superstar Price zieht Schlussstrich, Fans erschüttert

Es ist die Sensation dieser Darts WM: Gabriel Clemens wirft die Nummer 1 der Welt aus dem Turnier und steht im Halbfinale! Der größte Karriere-Erfolg des Saarländers, ein bitterer Schlag für den Weltmeister von 2021.

Der Star wurde vom Viertelfinal-Aus gegen den Deutschen hart getroffen. Auf Instagram zog er einen Schlussstrich, löschte alles auf seinem Profil und kündigt ein mögliches „Ally Pally“-Karriereende an. Die Fans sind in Sorge um ihren „Iceman“.

Darts WM: Nie wieder „Ally Pally“ mit Gerwyn Price?

Clemens war als krasser Außenseiter in das Match gegen den Weltranglisten-Ersten gestartet und zu Beginn sah alles nach einem Favoritensieg aus. Doch nach einem dominanten und schnellen Sieg im ersten Satz brach das Spiel von Pryce in sich zusammen – und Clemens trumphte auf! Der Deutsche spielte den Waliser teilweise an die Wand. Er verunsicherte ihn so sehr, dass Pryce zum fünften Satz mit Schallschutz-Kopfhörern weiterspielte. Ein einmaliger Vorgang.

Das alles half nichts. „The German Giant“ warf sich in Rage und ließ dem Favoriten keine Chance. Während Clemens jubelte, wurde Pryce vom zweiten Viertelfinal-Aus in Folge hart getroffen. Auf Instagram reagierte er radikal und bereitet seinen Fans nun große Sorgen.

„Ich weiß nicht, ob ich dieses Event je wieder spielen werde“

Im Sozialen Netzwerk zog der Ex-Rugby-Spieler einen Schlussstrich, löschte sämtliche Inhalte und sogar sein Profilbild. In weiß auf schwarzem Hintergrund folgte eine Insta-Story, die nahelegt, dass es sein letztes Spiel bei der Darts WM sein könnte.

„Ich bin so enttäuscht, dass ich nicht spielen gelassen wurde“, erklärte er darin. Eine Andeutung, die auch die Kopfhörer und anschließenden Ohrstöpsel erklären könnten. Womöglich war er mit dem Verhalten der Fans nicht einverstanden und fühlte sich gestört. Dann folgte der Satz, der die Darts-Welt noch nachhaltig erschüttern könnte.

Top-News:

„Ich weiß nicht, ob ich dieses Event je wieder spielen werde.“ Gerwyn Price, Star der Darts-WM, deutet ein „Ally Pally“-Karriereende an. Eine emotionale Überreaktion nach dem Frust-Aus? Es wäre nicht das erste Mal beim Waliser. Doch womöglich zieht der 37-Jährige seine Androhung auch durch und das Alexandra Palace verliert einen seiner größten Stars.