Darts WM 2024: Eklat vor Auftritt! Deutscher Star wird fuchsteufelswild – „Unerklärlich“

Großer Zoff um einen deutschen Starter bei der Darts WM 2024. Langsam nimmt das Duell im sagenumwobenen Ally Pally an Fahrt auf. Während auf der Bühne die Pfeile fliegen und im Hintergrund der Alkohol fließt, verging einem Deutschen das Lachen.

Dragutin Horvat absolvierte bei der Darts WM 2024 am Dienstagabend (19. Dezember) sein Erstrundenmatch gegen Mike De Decker. Doch schon zuvor gab es mächtig Stunk. Der 47-Jährige reagierte mächtig angefressen.

Darts WM 2024: Deutscher kommt nicht rein

Für jeden Darts-Profi ist der Auftritt im Alexandra Palace das Highlight des Jahres – die Atmosphäre ist einzigartig. Die Stimmung wollte Horvat bereits vor seinem ersten Match aufsaugen und reiste bereits einen Tag eher nach London.

Auf dem Weg in die Halle wurde er jedoch jäh gestoppt! Die Security ließ ihn nicht in den Zuschauerbereich. Der Grund: Horvat hatte sich im Vorfeld nicht um einen Platz auf der Gästeliste gekümmert. Als Spieler der Darts WM 2024 hätte er zwar in den Backstage Bereich gedurft – doch das reicht ihm nicht.

Horvat mächtig angefressen

Anschließend ließ er am Mikrofon von „Sport 1“ seinem Frust freien Lauf. „Als Spieler hat man keinen Zutritt zum Ally Pally. Unerklärlich, das hat wehgetan“, sagte er dem TV-Sender zunächst. Dann kam er aber richtig ans Laufen.

„Jeder Teletubby kommt hier rein und ein Krokodilskostüm“, meckerte er. „Aber ein Spieler, der an der Weltmeisterschaft teilnimmt, kommt nicht rein.“ Auch mit dem Aufenthalt in der sogenannten Players Lounge war er nicht glücklich. „Was soll ich da machen? Soll ich da Fernseher gucken? Das kann ich auch im Hotel.“

Darts WM 2024: Traum früh geplatzt

Einen Tag später stand er dann aber ohnehin im Ally Pally und zwar ganz vorne auf der Bühne. Doch Horvats Reise endete nach nur einem Match. Gegen De Decker hatte er keine Chance und verlor mit 0:3.

Dennoch war Teilnahme an der Darts WM 2024 ein Highlight. „Ich bin Hobbyspieler und durfte zum zweiten Mal im Ally Pally mitspielen, ich bin glücklich. Nächstes Jahr mache ich es besser, da komme ich wieder“, machte er seine Ambitionen deutlich.