DAZN sorgt für Hammer! Neues Angebot für alle – und umsonst

DAS ist ein echter Hammer für alle Sport-Fans! DAZN hat eine neue Option ins Leben gerufen. Das Angebot gilt für jeden – und es ist sogar umsonst.

DAZN stand in der Vergangenheit häufiger in der Kritik. Ein Grund dafür waren unter anderem die Preise. Jetzt will der Streamingdienst seine Kritiker zumindest etwas verstummen lassen. Es geht um eine neue Option.

+++DAZN bestätigt es! Bittere Nachricht für Kunden steht fest+++

DAS müssen DAZN-Kunden beachten

Ohne weitere Zusatzkosten können ab sofort ausgewählte Top-Spiele, Highlights und vieles mehr ohne Abo angeschaut werden, wie DAZN auf seiner Webseite selbst bekanntgab. DAZN hat einen neuen und kostenlosen Modus gelauncht, durch den Sportfans auf ausgewählte Inhalte innerhalb der DAZN-App frei zugreifen können.

Um das Angebot nutzen zu können, musst du dich bei DAZN registrieren und kannst ausgewählte Live-Events sowie Highlights und Non-Live-Content ohne zusätzliches Abo schauen. Du kannst auch deinen bereits bestehenden Account nutzen.

Mehr zu dem Thema: NFL auf DAZN: Chefin packt nach heftiger Fan-Kritik aus – „Haben das sehr ernst genommen“

Unter anderem Zugriff auf ausgewählte Live-Spiele

Auf der klassischen Nutzeroberfläche von DAZN bekommst du die kostenlos verfügbaren Inhalte angezeigt. Ein kostenpflichtiges DAZN-Abo ist hierfür nicht nötig.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Du erhältst unter anderem jede Woche Zugriff auf ausgewählte Live-Spiele und komplette Spiele im Re-Live aus den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A, Ligue 1 und Saudi Pro League. Dazu gibt es Highlights der UEFA Champions League, eine breite Auswahl an Frauen-Sport inklusive der UEFA Women’s Champions League live, Non-Live-Content wie Dokumentationen, lineare Kanäle wie Red Bull TV. Na, das werden alle Sport-Fans, die über zu teure Abos klagen, mit Sicherheit gerne hören.

Auf welches Angebot sich Sky-Kunden freuen dürfen, liest du in diesem Artikel.