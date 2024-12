Biathlon im ZDF: Ende einer Ära – Zuschauer müssen sich umstellen

Am Samstag (30. November) ist endlich wieder so weit: Die Biathlon-Saison geht wieder los – und mit dabei ist auch in diesem Jahr das ZDF. In diesem Jahr gibt es die ein oder andere Veränderungen. Die Zuschauer müssen sich umstellen.

Ab dieser Saison gibt es was Neues auf die Ohren: Biathlon im ZDF wird nicht mehr vom gewohnten Kommentatoren-Duo begleitet. Es endet eine Ära – und dafür wird eine Neue beginnen.

Biathlon im ZDF: Neue Kommentatoren

Für viele Jahre waren sie das eingespielte Duo im ZDF: Kommentator Christoph Hamm und Co-Kommentator und Ex-Biathlet Herbert Fritzenwenger. Ab diesem Sommer werden die Beiden aber nicht mehr im ZDF bei der Biathlon-Übertragung zu hören sein.

Fritzenwenger erklärt gegenüber den „OVB-Heimatzeitungen“: Reporter Christoph Hamm, an dessen Seite ich jetzt 20 Jahre lang kommentierte, geht in Rente. Da hat sich das ZDF entschieden, ein neues Duo aufzubauen.“

Die Nachfolger des Duos stehen aber schon fest: Volker Grube wird der neue Biathlon-Kommentator des ZDF. Er ist kein Unbekannter, kommentierte für das ZDF bei Olympia die Schwimm-Wettbewerbe. An seiner Seite wird in dieser Saison der ehemalige Top-Biathlet Sven Fischer sitzen, der zuvor schon als Experte im ZDF agierte. Neue Expertin ist Denise Hermann-Wick.

Biathlon-Saison startet in Finnland

Los geht es im Biathlon mit dem Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti am Samstag ab 13.15 Uhr mit der Single-Mixed-Staffel. Für Deutschland gehen Vanessa Voigt und Justus Strelow in Rennen. Im Anschluss findet die Mixed-Staffel mit dem deutschen Quartett Franziska Preuß, Johanna Puff, Danilo Riethmüller und Philipp Horn statt. Das ZDF überträgt die Wettbewerbe live im Free-TV.