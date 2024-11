„Die Bergretter“: Nach ZDF-Ausstrahlung trudelt die Nachricht ein

Auch am Donnerstagabend (28. November) durften sich die Zuschauer des Senders ZDF auf Bergrettungs-Action freuen. Denn die neueste Folge von „Die Bergretter“ sorgte bei den Fans für Hochspannung. Bereits seit dem Jahr 2009 helfen Markus Kofler und seine Kollegen Menschen in Notsituationen.

Die Einsätze des Bergrettungsteams könnten kaum spektakulärer sein. Auch in der neuesten Episode sorgt ein waghalsiger Einsatz für Schnappatmung bei den Fans. Am Morgen nach der Ausstrahlung bleibt nun keine Frage mehr offen.

„Die Bergretter“: Ihr Einsatz war erfolgreich

„Letzte Worte“ heißt die Episode von „Die Bergretter“, die das ZDF am Donnerstagabend zeigte. Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) und sein Team haben die Aufgabe einen Abhang zu sichern, um Ramsau vor Lawinen zu schützen. Doch plötzlich rast ein Schneemobil an dem Team vorbei und ist kurz davor in den Abgrund zu stürzen. Und der Fahrer des Autos ist für das Bergretter-Team kein Unbekannter…

Die Hochspannung der aktuellen Folge spiegelt sich auch in den Einschaltquoten des Abends wider. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, haben Sebastian Ströbel und seine Schauspielkollegen eine Grund zum Feiern. Denn beim Gesamtpublikum spielt die Action-Serie ganz vorne mit. Stolze 4,82 Millionen Menschen schalteten zur Primetime ein, was einem Marktanteil von 19,5 Prozent entspricht. Lediglich der ARD-Film „Emma – Der Usedom-Krimi“ konnte diese Zahlen mit einem Marktanteil von 23,3 Prozent übertreffen.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen feierte „Die Bergretter“ Erfolge. Der Marktanteil von 9 Prozent kann sich hier durchaus sehen lassen, 420.000 Menschen schauten dem Rettungsteam bei ihren spektakulären Aktionen zu. Auch die 16. Staffel der ZDF-Serie scheint bei den Zuschauern bestens anzukommen, was sicherlich auch an der sympathischen Art von Markus Kofler und seinem Team liegt.

In dieser Zielgruppe konnte besonders das „1 % Quiz“ von Jörg Pilawa punkten. Die Quizshow erzielt derzeit zuverlässig gute Quoten. Der dieswöchige Marktanteil von 11 Prozent sorgt bei den Verantwortlichen von Sat.1 sicherlich für gute Laune, 510.000 Zuschauer sahen sich die Show am Donnerstagabend an. Der „Usedom“-Krimi der ARD reihte sich in dieser Zielgruppe mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent hinter den „Bergrettern“ ein.

Auch nach all den Jahren begeistern „Die Bergretter“ Millionen von Fernsehzuschauern. Die Action-Serie wird sicherlich auch in Zukunft ein großer Erfolg bleiben.