Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: Nächste DSV-Sensation? Es gibt eine große Sorge

Vorhang auf für die dritte Runde der Biathlon-WM 2023 in Oberhof! Einen Tag nach der überragenden Goldmedaille von Denis Herrmann-Wick sind nun die Herren der Schöpfung an der Reihe. Am Samstag (11. Februar) steht der Sprint der Männer an.

Und auch hier hofft das deutsche Lager auf Edelmetall. Doch dieses dürfte deutlich schwieriger zu bekommen sein, als am Tag zuvor bei der Biathlon-WM 2023. Und das hat einen einfachen Grund: die Überflieger aus Norwegen um Johannes Thingnes Bö.

Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker

Trotz der großen Favoriten-Rolle des Weltcupführenden verspricht der Sprint der Männer bei der Biathlon-WM 2023 ein spannender Wettbewerb zu werden. Du willst nichts verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig.

Biathlon-WM 2023 am 11. Februar

Disziplin: Sprint der Männer

Start: 14.30 Uhr

Distanz: 10 Kilometer

10.36 Uhr: Werfen wir einen zugegeben etwas verfrühten Blick auf den Medaillenspiegel dieser WM:

Deutschland/Norwegen (1x Gold/0x Silber/0x Bronze) Schweden (0/1/1) Italien (0/1/0)

09.27 Uhr: Was sagt Favorit Bö vor dem Sprint? Er gab sich nach Gold in der Mixed-Staffel angriffslustig. „Die Ergebnisse sind mir nicht so wichtig, aber ich hoffe, dass ich mehr als nur eine Medaille gewinne.“ Und: „Ich bin mir auch bewusst, dass es bei den Ergebnissen in dieser Saison seltsam wäre, ohne Medaille nach Hause zu fahren.“

08.37 Uhr: Und wer geht für Deutschland an den Start und hofft auf eine Überraschung? Hier die Übersicht:

Benedikt Doll

Roman Rees

Johannes Kühn

Justus Strelow

Philipp Nawarath

07.43 Uhr: Heute sind also die Herren dran. Und dort gibt es eigentlich nur einen Namen, wenn es um den Favoriten geht: Johannes Thingnes Bö. Der führt nicht nur den Weltcup bravourös vor zwei seiner Landsleute an. Er hat bisher auch jeden einzelnen Sprint der Saison gewonnen.

06.31 Uhr: Doch zunächst müssen wir unseren Blick nochmals auf den gestrigen Tag richten. Was für eine grandiose Leistung von Denise Hermann-Wick. Ohne Schießfehler und mit einem starken Laufauftritt sichert sie sich Gold (Hier kannst du die Highlights nochmal nachlesen).

Samstag, 11. Februar, 06.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der diesjährigen Biathlon-WM. Der erste Einzelwettbewerb der Herren. Wer holt sich das begehrte Edelmetall?