Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: Nach bitterer Enttäuschung – schlagen die Frauen im Sprint jetzt zu?

Aktuell läuft die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Bei der Heim-WM lief es für die deutschen Biathleten zum Auftakt alles andere als rund. Das soll sich nun im Sprint der Frauen ändern. Die erste Medaille soll her.

Am Freitag (10. Februar) startet um 14.30 Uhr bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof der Sprint der Frauen. Die deutsche Biathletin Denise Hermann-Wick zählt dabei zu den großen Favoriten.

Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: Der Sprint der Frauen

Nach der enttäuschenden Mixed-Staffel steht bei der Biathlon-WM 2023 jetzt der Sprint der Frauen an. Die deutschen Fans hoffen auf die ersten Medaillen für ihre Stars. Du willst den Spint der Frauen bei der Biathlon-WM 2023 nicht verpassen? Dann bist du hier genau richtig. Im Live-Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

06.02 Uhr: Diese Athletinnen gehen für Deutschland ins Rennen (inklusive Startzeit):

Janina Hettich-Walz (Startnummer 9) – 14.34 Uhr

Denise Hermann-Wick (24) – 14.42 Uhr

Vanessa Voigt (26) – 14.43 Uhr

Sophia Schneider (34) – 14.47 Uhr

Hanna Kebinger (74) – 15.07 Uhr

Freitag, 05.58 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am zweiten Wettkampftag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Heute geht es um die nächsten Medaillen.

21.55 Uhr: „Es war eine richtig geile Stimmung“, sagte Herrmann-Wick im ZDF nach der Mixed-Staffel. „Das macht Hoffnung auf mehr. Und ich hoffe, dass wir uns davon tragen lassen.“

20.37 Uhr: Beim ersten Einzelwettkampf der Biathlon-WM 2023 soll sich das nun ändern. Als große Favoritin geht Denise Hermann-Wick ins Rennen. Sie führt Disziplin-Wertung nach 5 von 7 Rennen an und gewann in Antholz das letzte Rennen (Verfolgung) der Frauen.

20.21 Uhr: Der Auftakt der Biathlon-WM 2023 lief für die deutschen Biathleten alles andere als rund. In der Mixed-Staffel landete Deutschland mit Denise-Hermann-Wick, Vanessa Voigt, Benedikt Doll und Roman Rees nur auf dem sechsten Rang – weit weg von den Medaillenrängen.

Donnerstag, 19.42 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Wettkampf der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Am morgigen Freitag steht der Sprint der Frauen an.