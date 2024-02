Biathlon-WM – Massenstart im Live-Ticker: Alles aus und vorbei! Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Am Sonntag (18. Februar) steigt das große Finale der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto. Zum Abschluss der Weltmeisterschaft steht die Königsdisziplin, der Massenstart, an.

Deutschland wartet bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto vor dem abschließenden Massenstart noch immer auf die erste Goldmedaille. Der Massenstart wird für die deutschen Biathleten die letzte Chance auf einen WM-Titel sein.

Biathlon-WM – Massenstart im Live-Ticker

Gelingt den DSV-Stars zum Abschluss der Biathlon-WM doch noch der ganz große Wurf? Kann Deutschland sich im Medaillenspiegel noch einmal verbessern? Oder machen die großen Dominatoren Frankreich und Norwegen die Medaillen wieder unter sich aus?

Wir verfolgen für dich den Massenstart der Frauen und der Männer live und versorgen dich in unserem Live-Ticker mit den neusten Informationen von der Biathlon-WM in Nove Mesto.

Ergebnis Massenstart der Frauen

Braisaz-Bouchet (FRA) Vitozzi (ITA) Jeanmonot (FRA) Simon (FRA) Voigt (GER)

11. Preuß

27. Hettich-Walz

30. Grotian

Ergebnis Massenstart der Männer

J.T. Bö (NOR) Rastorgujevs (LAT) Fillon Maillet (FRA)

10. Nawrath (GER)

12. Doll (GER)

14. Kühn (GER)

16. Strelow (GER)

17.13 Uhr: Kurzer Schreckmoment im Ziel: Johannes Kühn hat eine dicke Platzwunde am Kopf. Wie er sich die Verletzung zugezogen hat, war es nicht zu erkennen. Er kann aber nach kurzer Behandlung das Ziel verlassen.

17.10 Uhr: So geht’s auch ins Ziel. Damit zieht J.T. Bö mit Ole Einar Björndalen gleich – zumindest was Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften angeht. Es ist seine 20. Goldmedaille.

17.01 Uhr: Johannes Tignes Bö bleibt eiskalt und sichert sich den WM-Titel im Massenstart. Hinter ihm liegen Rastorgujevs und Fillon Maillet. Doll verliert nach einem Schießfehler weiter am Boden. Der deutsche Medaillentraum ist damit endgültig geplatzt.

16.53 Uhr: Bitter! Doll leistet sich seinen ersten Schießfehler im Stehendanschlag. Er fällt zurück auf Rang fünf. Johannes Tignes Bö übernimmt die Führung. Die Podestplätze sind für Doll aber noch in Schlagdistanz.

16.44 Uhr: Fillon Maillet bleibt auch nach dem zweiten Schießen in Führung, aber Doll liegt nur 1 Sekunde dahinter und ist aktuell voll auf Kurs. Strelow muss nach einem Schießfehler etwas abreißen lassen, ist nur noch Zehnter.

16.38 Uhr: Fillon Maillet führt nach dem ersten Schießen vor Tarei Bö. Die gute Nachricht für Deutschland: Benedikt Doll und Justus Strelow sind direkt dahinter.

16.30 Uhr: Der Startschuss ist gefallen, los geht’s!

16.28 Uhr: In wenigen Minuten ist es so weit. Das letzte Rennen der Weltmeisterschaft steht an.

15.37 Uhr: Um 16.30 Uhr geht es weiter mit dem Massenstart der Männer. Es ist die letzte Chance auf eine WM-Medaille.

14.55 Uhr: Justine Braisaz-Bouchet sichert sich den letzten WM-Titel bei den Frauen. Vitozzi gewinnt Silber, Jeanmonot Bronze. Vanessa Voigt wird Fünfte. Damit ist jetzt klar: Es gibt für die DSV-Frauen keine weitere Medaille.

14.45 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen! Braisaz-Bouchet bleibt fehlerfrei im letzten Schießen und hat über 30 Sekunden vor Sprung. Dahinter liegt Einzel-Weltmeisterin Vitozzi und Jeanmonot. Julia Simon kämpft noch um Bronze. Voigt bleibt fehlerfrei, ist aber auf der Strecke zu langsam. Das wird eine gute Platzierung, aber keine Medaille.

14.40 Uhr: Braisaz-Bouchet ist weiter fehlerfrei und führt das Rennen vor Lisa Vitozzi an. Dritte ist Jeanmonnot. Beste Deutsche ist Vanessa Voigt auf Rang acht. Noch einmal Schießen.

14.30 Uhr: Braisaz-Bouchet übernimmt die Führung, Simon leistet sich einen Fehler. Preuß muss ebenfalls in die Runde, Voigt kommt erneut fehlerfrei durch.

14.26 Uhr: Franziska Preuß und Vanessa Voigt blieben beim ersten Schießen fehlerfrei, haben aber schon Rückstand auf die Führende.

14.23 Uhr: Es war fast schon zu erwarten: Julia Simon geht als Führende nach dem ersten Schießen wieder auf die Strecke. Knapp hinter ihr liegt Teamkollegin Brasaiz-Bouchet.

14.15 Uhr: Auf geht’s!

14.14 Uhr: Die Biathletinnen stehen bereit. Gleich kann es losgehen!

13.44 Uhr: Noch kurz zur Regelkunde: Im Massenstart gehen 30 Athleten an den Start. Mit dabei sind die Startberechtigt sind die Medaillengewinnerinnen der Einzelentscheidungen, die Top 15 des Weltcups und die besten Athletinnen bei diesen Weltmeisterschaften. So ist auch Selina Grotian dank Platz vier im Einzel dabei.

12.59 Uhr: Ein kurzer Rückblick auf den gestrigen Tag: In der Staffel der Frauen holte Frankreich Gold vor Schweden. Deutschland wurde Dritter. Bei den Männern gewannen überraschend die Schweden vor Norwegen und Frankreich.

12.01 Uhr: Das große Thema bei der WM bleiben die Ski. Das Material der Deutschen ist nach wie vor nicht optimal. Das wird sich wohl auch im Massenstart nicht ändern. „Es wird jetzt nicht so sein, dass wir hier noch mal die Überski haben werden“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Und auch Benedikt Doll resigniert: „Jetzt ist es halt so. Wir hatten bei der WM nicht das Knallermaterial, wie bei den letzten sechs Weltcups.“

11.36 Uhr: Für die DSV-Männer gehen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Justin Strelow an den Start.

11.24 Uhr: Für die DSV-Frauen gehen Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Selina Grotian an den Start.

11.02 Uhr: Bei den Männern sind die Norweger die großen Favoriten. Bis jetzt gingen acht der neun Einzel-Medaillen an Norweger. Egal ob Tarej Bö, Bruder Johannes Tignes, Sturla Holm Lagereid, Johannes Dale oder Vetle Sjastad Christiansen – alle vier können hier heute gewinnen. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen bei Benedikt Doll, der im Einzel Bronze holte.

10.43 Uhr: Bei den Frauen sind die Franzosen die großen Favoriten. Mit vier Goldmedaillen und einer Bronzemedaille ist Julia Simon die große Dominatoren bei den Frauen und geht auch als dementsprechend favorisiert in das Massenstartrennen. Aber auch ihre Teamkolleginnen Lou Jeanmonnot und Justine Braisaz-Bouchet dürfen sich gute Chancen ausrechnen. Aus deutscher Sicht dürften Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz Medaillenkandidaten sein.

10.13 Uhr: Kurz zum Zeitplan: Um 14.15 Uhr gehen die Frauen ins Massenstart-Rennen. Es wird viermal geschossen und 12,5 Kilometer gelaufen. Bei den Männern ist um 16.30 Uhr der Startschuss. Sie schießen ebenfalls viermal und laufen 15 Kilometer.

10.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto. Heute stehen die Massenstarts auf dem Programm.