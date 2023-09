Basketball-WM 2023: Deutschland – Slowenien im Live-Ticker: Nach heftigem Zoff – DBB-Team meldet sich bärenstark zurück

Bei der Basketball-WM 2023 steht das letzte Gruppenspiel der Zwischenrunde an. Es steigt das Top-Spiel Deutschland – Slowenien, ein Duell um den ersten Platz in der Gruppe K. Beide Teams sind aber bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Bei Slowenien trifft Deutschland auf einen der absoluten Top-Stars der Basketball-WM 2023. Luka Doncic gilt als einer der besten Spieler der NBA und auch der Welt. Die zentrale Aufgabe für das DBB-Team wird sein, ihn so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen.

Basketball-WM 2023: Deutschland – Slowenien im Live-Ticker

Alle Informationen um das Duell Deutschland – Slowenien bei der Basketball-WM 2023 bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Tip-Off: 13.10 Uhr

Ort: Okinawa Arena

Deutschland – Slowenien 100:71 (11:25, 38:34, 68:52)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

ENDE: Deutschland gewinnt nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem etwas merkwürdigen Zoff innerhalb des Teams am Ende doch deutlich gegen die Slowenen. Damit zieht das DBB-Team ungeschlagen in das Viertelfinale ein. Es geht gegen den Zweiten der Gruppe L.

39′: Jetzt wird es deutlich! Deutschland macht den Sack hier zu.

35′: Deutschland verteidigt den Vorsprung. Noch rund fünf Minuten zu gehen.

ENDE 3. Viertel: Deutschland geht mit einer stabilen Führung in das letzte Viertel. Jetzt müssen sie es nur noch über die Zeit bringen.

26′: Das ist sinnbildlich für den Spielverlauf! Bonga klaut Doncic den Ball, kontert und erhöht auf 59:42. Die höchste Führung im Spiel.

25′: Deutschland hat seinen Rhythmus endlich gefunden, die Dreier fallen. Das DBB-Team zieht zum ersten Mal ein wenig davon.

21′: Es geht weiter mit dem 3. Viertel. Kann Deutschland hier den nächsten Sieg einfahren und sich den Gruppensieg sichern?

ENDE 2. Viertel: Die deutsche Nationalmannschaft hat den heftigen Zoff aus dem 1. Viertel abgeschüttelt und meldet sich im 2. Viertel eindrucksvoll zurück. Mit einer 4-Punkte-Führung geht das DBB-Team in die Pause.

19′: Kurz vor Halbzeit geht Deutschland erstmals wieder in Führung. Das DBB-Team hat die Wende geschafft. Wichtiges Comeback!

16′: Deutschland ist zurück im Spiel. Bonga setzt den Dreier und verkürzt den Abstand damit auf vier Punkte.

12′: Das DBB-Team scheint sich gefangen zu haben, scort endlich wieder. Ihren Rhythmus haben die Deutschen aber immer noch nicht wirklich gefunden.

Ende 1. Viertel: Deutschland ist nach dem Zoff in der Auszeit völlig von der Rolle. Slowenien zieht früh davon.

7′: Deutschland gleitet das Spiel jetzt etwas aus den Händen. 19:11 für Slowenien.

5′: Slowenien führt, Deutschland nimmt ein Timeout. Dann gibt’s ordentlich Krach in der deutschen Mannschaft. Erst geraten Daniel Theis und Dennis Schröder aneinander, dann bekommt der Superstar sich mit Trainer Gordon Herbert in die Haare. Das war schon eine komische Szene.

2′: Gleich mal die erste gute Nachricht: Dennis Schröder steht auf dem Feld, scheint keine Probleme zu haben.

Tip-Off: Los geht’s! Bonga holt direkt die ersten Punkte für Deutschland.

13.02 Uhr: Jetzt noch die Hymnen und dann kann es endlich losgehen!

12.55 Uhr: Die Stars werfen die letzten Körbe, in einer Viertelstunde geht es los.

12.30 Uhr: Update von Franz Wagner und Dennis Schröder: Franz Wagner wird auch gegen Slowenien nicht auf dem Platz stehen. Frühestens im Viertelfinale ist mit einem Comeback zu rechnen. Dennis Schröder hingegen wärmt sich mit der Mannschaft auf, ein Einsatz scheint möglich.

12.27 Uhr: Kurzer Blick auf das andere Duell der deutschen Gruppe: Australien besiegt Georgien mit 100:84 und landet damit auf Rang drei. Für beide Mannschaften geht’s aber nur noch um die Platzierungsspiele. Der Traum von einer Medaille ist geplatzt.

11.44 Uhr: Beim DBB-Team stellt sich vor dem Duell die große Frage: Was ist mit Franz Wagner und Dennis Schröder? Wagner fällt mit einer Blessur am Knöchel schon seit dem 1. Spiel der WM aus. Schröder verletzte sich im Duell mit Georgien am Rücken, konnte aber trainieren. Ob beide Spieler gegen Slowenien dabei sind oder ausfallen, ließ der Bundestrainer offen.

10.01 Uhr: Doncic in den Griff zu bekommen, dürfte mächtig schwer werden. Ein Mann, der sich wohl auf die Abwehrarbeit konzentrieren wird, ist Isaac Bonga. Er selbst sagte vor dem Duell: „Das Gute ist, dass ich nicht das erste Mal gegen ihn spiele“, so der 23-Jährige, betonte aber auch: „Auch wenn ich als starker Defensivspieler den Killerinstinkt haben möchte, um jemanden alleine zu stoppen, muss man das als Team angehen.“

09.36 Uhr: Bei Gegner Slowenien überstrahlt Superstar Luka Doncic alles. Er ist bislang der überragende Mann bei den Slowenen. Mit durchschnittlich 27,3 Punkten pro Spiel ist er aktuell der erfolgreichste Werfer der gesamten Weltmeisterschaft.

08.42 Uhr: Angesichts der ungewissen Konstellation sei es „egal, ob wir Erster oder Zweiter werden“, sagte auch Bundestrainer Gordon Herbert. „Wir können nur auf uns selbst aufpassen. Dann sehen wir, was am Sonntagabend passiert.“

08.37 Uhr: Ob Platz eins oder zwei die bessere Wahl ist, lässt sich vorab nicht sagen. In der Gruppe L sind alle vier Teams (Spanien, Kanada, Brasilien und Lettland) punktgleich. Erst im abschließenden Gruppenspiel entscheidet sich, wer auf welchem Platz landet. Alles ist noch möglich.

08.25 Uhr: Für das DBB-Team geht es heute um den Gruppensieg. Der Sieger des Spiels Deutschland – Slowenien zieht als Gruppenerster ins Viertelfinale ein. Beide Teams sind allerdings schon sicher für die nächste Runde qualifiziert.

Sonntag, 3. September, 08.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Gruppenspiel der Zwischenrunde der Basketball-WM 2023. Heute trifft Deutschland auf Slowenien. Wir halten dich im Live-Ticker auf dem Laufenden.