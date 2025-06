ZDF jubelt über Champions-League-Hammer! Jetzt können es alle sehen

Es war das einseitigste Champions-League-Finale der Geschichte. Mit 5:0 demütigte PSG Inter Mailand – noch nie zuvor gewann ein Team ein Finale in diesem Wettbewerb so hoch. Dank der Pariser war es dennoch ein absolutes Spektakel. Traumhafte Spielzüge und zauberhafte Einzelaktionen der PSG-Spieler machten die Partie zu einem Highlight. So sahen es auch die Zuschauer des ZDF.

Neben dem Streamingdienst DAZN war das Champions-League-Finale auch auf ZDF zu sehen. Der Sender feierte gemeinsam mit PSG einen absoluten Erfolg.

ZDF: CL-Finale ein Riesenerfolg

Das Champions-League-Finale gilt im europäischen Klub-Fußball als das prestigeträchtigste Spiel des Jahres. Es genießt den höchsten Stellenwert unter den Millionen Fans weltweit – so auch in Deutschland. Besonders wenn ein deutsches Team im Finale steht, schalten traditionell viele Zuschauer ein. Im vergangenen Jahr, bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (0:2), verfolgten über 12 Millionen Fans das Spiel im ZDF.

Diese Bestmarke konnte das Finale zwischen PSG und Inter Mailand am vergangenen Samstagabend zwar nicht erreichen, dennoch war der Abend für den Sender ein großer Erfolg. 6,21 Millionen Zuschauer schalteten ein, um das Spiel auf ZDF zu sehen.

Hoher Marktanteil dank CL-Finale

Dieser Wert entspricht einem beachtlichen Marktanteil beim Gesamtpublikum: starke 29,5 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte das ZDF mit einem Anteil von 42,5 Prozent sogar glänzen. Nach dem Spiel gingen die Einschaltquoten jedoch schnell wieder zurück. Die anschließend ausgestrahlte Dokumentation „Trophy Men – Die Erfindung der Champions League“ interessierte nur noch 960.000 Zuschauer, was unter dem ZDF-Normalniveau liegt.

Dank des herausragenden Erfolgs des Spiels konnte sich das ZDF an diesem Tag dennoch im Tagesmarktanteil klar an die Spitze setzen. Mit 16,6 Prozent ließ man die Konkurrenz deutlich hinter sich – das Erste landete mit 10,8 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei.