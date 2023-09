Basketball-WM: Nach sensationellem Finaleinzug – nächster Hammer für Deutschland

Die großen Jungs sorgen für das Sommermärchen 2023. Deutschland steht im Finale der Basketball-WM! Balsam für die deutsche Sportseele nach zuletzt so vielen miesen Nachrichten aus Fußball, Leichtathletik & Co.

Und damit noch nicht genug. Kurz nachdem Deutschland gegen die USA (113:111) das Final-Ticket gelöst hat, gab es bei der Basketball-WM den nächsten Hammer für das DBB-Team. Das Finale gegen Serbien (Sonntag, 14.40 Uhr) könnte auf ganz großer Bühne stattfinden.

Basketball-WM: Nächster Deutschland-Hammer

Die deutschen Basketballer haben Wunder vollbracht. 113:111 gegen die USA – in einem irren und dramatischen Spiel zog das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ins Finale der Weltmeisterschaft ein. Sieben Spiele, sieben Siege, die Basketballer haben mit ihren leidenschaftlichen Auftritten in Deutschland einen kleinen Hype losgetreten.

Bislang liefen die Spiele nur im Stream. Die Rechte liegen bei MagentaSport, dem Streamingdienst der Telekom. Doch das Finale hat mehr verdient. Deshalb hat das ZDF sich die Rechte für das Endspiel gesichert. Kurz nach der umjubelten Schlusssirene verkündete der öffentlich-rechtliche Sender, dass er das Finale live im Free-TV übertragen wird.

ZDF: „Freuen uns, diesen krönenden Abschluss der WM live zu übertragen“

„Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland können den größten Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag live im ZDF miterleben“, verkündete ZDF-Sportchef Yorck Polus. „Wir freuen uns, diesen krönenden Abschluss der WM live zu übertragen. Möglich gemacht hat dies unter anderem die Kooperationsbereitschaft des Inhabers der Übertragungsrechte der Basketball-WM in Deutschland.“

Am Sonntag um 14.40 Uhr geht es für Deutschland gegen Serbien um den Titel. Die Serben schlugen zuvor Kanada 95:86. Nach dem sensationellen Sieg über die USA dürften die Deutschen jetzt womöglich gar als Favorit in das Endspiel gehen.

Die Live-Übertragung im ZDF dürfte viele Fans freuen. So erreicht der deutsche Basketball die Bühne, die er nach dieser überragenden Basketball-WM verdient hat.