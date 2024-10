Andrea Schlager privat: Mit ihrer Beziehung zu Formel 1 Star Fernando Alonso raste sie gegen die Bande

Wenn die Autos mit Top-Speed an dir vorbeizischen und der Motor in den Ohren knallt, ist Andrea Schlager genau da, wo sie hingehört. Motorsport gehört bei der Moderatorin und Reporterin zum vollkommen normalen Alltag. Neben der Formel 1 ist Andrea Schlager auch im Tennis und Hockey vor der Kamera im Einsatz. Mit ihrem Einstieg bei Servus TV hatte Andrea Schlager in der Welt der Sportmoderation ihren absoluten Durchbruch. Aber wie kam Andrea Schlager privat überhaupt zu ihrem Erfolg als Moderatorin?

Eine Karriere in der Sportwelt stand für sie schon immer fest – ob im Skript, vor der Kamera oder in Werbespots. Andrea Schlager wollte mit der Moderation im Sport ihr Hobby zum Beruf machen. Das hat die Reporterin ziemlich erfolgreich geschafft. Doch dabei geriet auch ihre Beziehung zu Fernando Alonso ins Rampenlicht. Wie die Beziehung zwischen Andrea Schlager und Fernando Alonso privat scheiterte, verraten wir dir.

Andrea Schlager bei Servus TV: DARUM ist sie als Moderatorin durchgestartet

Die österreichische Moderatorin Andrea Schlager wurde am 16. Juni 1982 in Knittelfeld geboren. Da Andrea Schlager schon während der Schulzeit im Sport arbeitete, war klar, dass sie in der Karriere den gleichen Weg einschlagen würde. Der Job bei Formel-1-Rennen am Red Bull Ring zeigte, wo sie später einmal ankommen wollte. Nach der österreichischen Matura, dem Abitur, studierte Andrea Schlager Englisch und Marketing. Anschließend absolvierte sie einen Lehrgang im Sportjournalismus. Nach dem Studium folgte eine kurze Station in der Sportredaktion, bevor es sie bei Produktionsfirmen hinter die Kamera zog. Im Jahr 2013 dann der Durchbruch: Andrea Schlager stieg bei Servus TV als Moderatorin und Live-Reporterin ein.

Bei Servus TV fühlt sich die Moderatorin und Reporterin aufgehoben. Man schreibt ihr nicht vor, was sie tun soll – Andrea Schlager nimmt ihre Beiträge selbst in die Hand. Als Live-Reporterin war Andrea Schlager bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi und bei der Fußball-WM in Brasilien. Bei Servus TV wurde Andrea Schlager von der Redakteurin zur Moderatorin. 2019 verlieh man Andrea Schlager den Titel: „Österreichischer Sportjournalist des Jahres“. Im selben Jahr war Andrea Schlager Moderatorin bei der Australian Open und US Open. Seit 2021 ist Andrea Schlager vor der Kamera bei der Formel 1 zu sehen – der Startschuss für eine große Karriere.

SO lebt Andrea Schlager privat

Wer Andrea Schlager auf Instagram privat verfolgt, wird es schon wissen: Die Moderatorin und Reporterin ist ein echter Tierfreund. Nicht nur beruflich, sondern auch privat beschäftigt sich Andrea Schlager mit allen möglichen Tieren: vier Pferde, ein Kater namens Albert und ein Hund mit dem Namen Bodhi gehören zu den Haustieren von Andrea Schlager. Sportlich betätigt sich Andrea Schlager privat viel, spielt Tennis, surft und fährt Ski.

Was sowohl zum Job als auch Privatleben der Moderatorin gehört, ist das viele Reisen um die ganze Welt. Andrea Schlager spricht Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch – seit dem sie klein ist, begeistert sie sich für neue Abenteuer. Kein Wunder, dass Portugal privat eine lange Zeit die Wahlheimat von Andrea Schlager war. Mittlerweile lebt die Moderatorin in Salzburg.

Starker Anfang – starkes Ende: SO trennten sich Fernando Alonso und Andrea Schlager

Die Beziehung von Fernando Alonso und Andrea Schlager hielt gerade mal ein Jahr. Was ist der Grund? Foto: IMAGO/Belga

Die Bekanntmachung der Beziehung zwischen Fernando Alonso und Andrea Schlager war im Frühjahr 2022 mit ziemlichen Aufsehen verbunden. Als Fernando Alonso ein Foto der Moderatorin auf Instagram veröffentlichte, auf dem sie auf einem Pferd ritt, wusste jeder, dass er der Freund an Andrea Schlagers Seite ist. „Kraftvolle Schönheit“, schrieb Fernando Alonso unter seinem Post. Während der Beziehung zwischen Andrea Schlager und Fernando Alonso gab es kein unnützes Drama, die beiden posteten fleißig Couple-Bilder in ihren Urlauben. Andrea Schlager und Fernando Alonso waren nie verheiratet, schon nach einem Jahr ging die Beziehung im April 2023 in die Brüche. So schnell wie sich die beiden verliebten, war es dann auch schon wieder vorbei.

Zuvor war Fernando Alonso mit der Sängerin Raquel del Rosario verheiratet, doch mit Andrea Schlager kam es nicht zum Eheglück. Dass zwischen Andrea Schlager und dem Formel 1 Star kein Krieg herrschte, wurde deutlich, als das Paar im Guten auseinanderging. Bei der Trennung stellte die Moderatorin klar, dass die beiden eine tolle Beziehung zueinander gepflegt hatten und auch zukünftig im Beruf Harmonie herrschen würde. Kurz nach dem Beziehungs-Aus kamen Gerüchte auf, Andrea Schlager wäre mit Mark Mateschitz zusammen, die aber nie bestätigt wurden.

