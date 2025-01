Alexander Zverev am Boden – Jannik Sinner gewinnt Finale der Australian Open

Am Sonntag wären die Tennis-Fans der Bundesrepublik nur zu gerne zu Zeugen deutscher Tennis-Geschichte geworden. Als Alexander Zverev gegen Jannik Sinner das Finale der Australian Open bestritt, hatte er der erste deutsche männliche Grand-Slam-Sieger seit 29 Jahren werden können.

Doch von Beginn an war klar: Dieses Unterfangen wird alles andere leicht. Schließlich ist Jannik Sinner ein ausgewiesener Hartplatz-Spezialist. Der Italiener hatte 2024 sowohl die Australian Open als auch die US Open gewonnen.

Alexander Zverev – Jannik Sinner: Finale der Australian Open am Ende einseitig

Alexander Zverev gegen Jannik Sinner: Es war das Duell des aktuellen Weltranglisten-Zweiten gegen die derzeitige Nummer 1 der Welt. Und Letzterer durfte am Ende jubeln.

Für Alexander Zverev setzte es die dritte Pleite im dritten Grand-Slam-Finale. Den Spielverlauf gibt’s zum Nachlesen im Live-Ticker.

Alexander Zverev – Jannik Sinner 3:6, 6:7, 3:6

12.28 Uhr: Sinner gewinnt Finale!

Mit 6:3 entscheidet Sinner den dritten Satz und somit auch das Match für sich.

12.12 Uhr: Sinner holt das Break!

Zverev ist jetzt ein wenig von der Rolle. Sinner gelingt das Break zum 4:2 im dritten Satz. Wenn Zverev nicht schleunigst in die Partie findet, ist das Finale in wenigen Minuten vorbei.

11.45 Uhr: Sinner holt Satz 2 – Zverev rastet

Mit 7:4 gewinnt Sinner den Tie-Break und somit auch den zweiten Satz. Zverev ist außer sich vor Wut und schlägt wild mit seinem Schläger um sich. Jetzt muss Zverev sich unbedingt beruhigen und sich zurück ins Spiel kämpfen.

11.35 Uhr: Die Arena brennt!

Zverev und Sinner liefern sich hier einen packenden Fight – die Rod Laver Arena brennt! Im zweiten Satz heißt es nun: Tie-Break!

11.01 Uhr: Packendes Finale!

Zverev und Sinner kämpfen bei jedem Ballwechsel. Wer sichert sich den zweiten Satz?

10.33 Uhr: Erster Satz geht an Sinner!

Der Italiener legt nach dem Break ein perfektes Aufschlagspiel nach und sichert sich den ersten Satz.

10.29 Uhr: Sinner holt erstes Break!

Zverev vergeigt sein viertes Aufschlagspiel. Sinner macht’s bärenstark und führt nun 5:3 im ersten Satz.

10.11 Uhr: Zverev mit gutem Start!

Zverev ist sofort hellwach und gut drin im Match. Er verlangt dem Weltranglistenersten in dessen Aufschlagspiel alles ab.

9.52 Uhr: Konzentrierter Beginn!

Beide Spieler bringen ihr erstes Aufschlagspiel durch.

9.46 Uhr: Das Finale läuft!

Sinner serviert. Auf geht’s!

9.38 Uhr: Zverev und Sinner betreten die Arena

Die Spieler schreiten durch den Tunnel und betreten die Rod Laver Arena.

9.27 Uhr: Let’s go!

In wenigen Minuten beginnt das Match. Alexander Zverev oder Jannik Sinner – wer sichert sich den ersten Grand-Slam-Titel im Jahr 2025? Gleich wissen wir mehr.

9.00 Uhr: Der Countdown läuft!

Nur noch eine halbe Stunde – dann geht’s endlich los in Melbourne. Wer wird das Finale der Australian Open 2025 für sich entscheiden?

8.38 Uhr: Nächstes Zverev-Drama?

In seinen beiden bisherigen Grand-Slam-Finals erlebte Alexander Zverev regelrechte Dramen. Sowohl im Endspiel der US Open 2020 als auch im Finale der French Open 2024 verlor er jeweils in fünf Sätzen. In New York musste er sich vor fünf Jahren dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen gegeben. In Paris zog er im vergangenen Jahr gegen den Spanier Carlos Alcaraz den Kürzeren.

8.01 Uhr: RTL mit großer Verkündung

Unmittelbar vor dem Finale der Australian Open zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner löste RTL bei deutschen Tennis-Fans großen Jubel aus – mit dieser Verkündung.

6.42 Uhr: Zverevs ungewöhnliches Halbfinale

Im Halbfinale hatte Alexander Zverev sich gegen Novak Djokovic durchgesetzt – allerdings nicht auf die Weise, wie ein Tennisspieler gerne gewinnen möchte (hier alle Infos zum umstrittenen Halbfinale).

5.21 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker!

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der Australian Open. Um 9.30 Uhr treffen in Melbourne die beiden Top-Stars Alexander Zverev und Jannik Sinner aufeinander. Hier erhältst du alle Infos rund ums Spiel.