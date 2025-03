Xabi Alonso: Entscheidung um Zukunft gefallen? Rolfes spricht Trainer-Machtwort

Bayer Leverkusen rückt den Bayern wieder auf die Pelle! Nach dem 3:1-Sieg der Werkself gegen den VfL Bochum sind es – mit einem Spiel mehr – lediglich drei Punkte Rückstand auf die Tabellenführung. Geht da doch noch etwas in Sachen Meisterschaft? Xabi Alonso wird in jedem Fall bis zum Schluss an die Titelverteidigung glauben.

Über dem Saisonendspurt der Werkself schwebt jedoch die Zukunft von Xabi Alonso. In den letzten Tagen häuften sich Berichte, dass Alonso im Rheinland bleiben wolle. Jetzt wird Bayer-Boss Simon Rolfes deutlich.

Xabi Alonso: Rolfes spricht Klartext: „Alonso bleibt!„

Er ist einer der begehrtesten Trainer im Weltfußball, hat Leverkusen zu einer europäischen Spitzenmannschaft geformt und wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Anfang des Jahres schien es, als müsste sich Rolfes für die kommende Saison nach einem neuen Trainer umsehen. Doch dies hat sich nun geändert.

Ganz im Gegenteil: Rolfes formuliert nach dem Sieg über den VfL Bochum recht offensiv, dass Alonso auch nächstes Jahr Teil der Bayer-Familie bleiben werde. „Er bleibt! Es gibt ja nichts. Man kann interpretieren, was er gesagt hat“, so der Ex-Profi.

„Er hat ja gesagt, dass es nichts gibt. Er hat einen Vertrag bei uns. In allen Gesprächen, die wir miteinander über die Planungen zu dieser oder der nächsten Saison führen, sind wir im engen Austausch. Das ist die Situation“, legte der Bayer-Sportchef nach. Rolfes plant auch in der kommenden Saison mit Alonso!

Haus-Suche als Indiz für Bayer-Verbleib?

Rolfes ließ nicht locker, machte sehr deutlich, dass er auch in der kommenden Saison mit Alonso auf Titeljagd gehen möchte: „Wir wissen, wie er denkt. Er hat einen Vertrag und ist sehr glücklich. Ich gehe davon aus, dass alles so bleibt, wie es ist.“ Zuletzt deutete auch ein ganz bestimmtes Indiz daraufhin. Laut „Bild“ guckt sich der Spanier gemeinsam mit seiner Familie nach einem neuen Haus in Düsseldorf um!

Die ganze Familie fühle sich in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt und überhaupt in Deutschland sehr wohl. Besonders Alonsos Frau Nagore Aranburu und die drei gemeinsamen Kinder sollen in Düsseldorf heimisch geworden sein, so die „Bild“.