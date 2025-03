Bayer Leverkusen: Alonso-Hammer! Trainer-Entscheidung endlich gefallen?

Bei Bayer Leverkusen steht die Zukunft von Trainer Xabi Alonso derzeit im Fokus. Der Vertrag des Erfolgscoachs ist noch bis 2026 datiert, allerdings weckt der 43-Jährige bereits seit vergangener Saison das Interesse zahlreicher internationaler Top-Klubs.

Vor allem der Name Real Madrid findet in den Spekulationen dabei häufig seine Erwähnung. Zieht es Alonso zum Saisonende zurück zu seinem Ex-Verein? Nun soll der Übungsleiter von Bayer Leverkusen eine Entscheidung getroffen haben!

Bayer Leverkusen: Alonso vor Verbleib

Viele Augen dürften am Donnerstagnachmittag (27. März) auf den Presseraum des amtierenden deutschen Meisters gehen. Denn dort wird Xabi Alonso wohlmöglich nicht nur auf die Fragen der anwesenden Medienvertreter zum kommenden Spiel gegen den VfL Bochum (28. März) eingehen, sondern Alonso wird wohl auch über seine persönliche Zukunft in Leverkusen sprechen. Die große Frage: Bleibt er oder nicht?

Wie die spanische Tageszeitung „AS“ nun berichtet, soll sich der Star-Trainer für einen Verbleib bei Bayer 04 entschieden haben und auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der „Werkself“ stehen. Damit würde Alonso in sein letztes Vertragsjahr gehen. Doch wie geht es im Sommer 2026 weiter?

Alonso könnte auf großen Wechsel schielen

Derzeit deutet wohl vieles darauf hin, dass der Spanier das Rheinland nach Ablauf seines Kontrakts verlässt. Die aktuell wahrscheinlichste Variante: Ein Wechsel zu Real Madrid, denn dort läuft der Vertrag von Trainerlegende Carlo Ancelotti ebenfalls nur noch bis 2026. Bereits in der jüngeren Vergangenheit war vielerorts spekuliert worden, dass Alonso den Italiener in Madrid schon in diesem Jahr ersetzen könnte.

Dieses Vorhaben könnte sich nun auf den nächsten Sommer verschieben. Die kommende Saison dürfte für Alonso also zur großen Abschiedstournee in Leverkusen werden.