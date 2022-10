WM 2022: Nächster Verletzungsschock! Sind seine Chancen endgültig dahin?

War es das mit dem Traum von der WM 2022? Schock für einen Weltmeister von 2014. Auf der Zielgeraden zum diesjährigen Turnier ereilt ihn womöglich eine kostspielige Verletzung.

Auch Bundestrainer Hansi Flick schaut bezüglich der Kader-Nominierung genau hin. Der Spieler hatte zuletzt ohnehin einen schweren Stand. Durch die Verletzung könnte der Zug für die WM 2022 jetzt endgültig abgefahren sein.

WM 2022: Bitterer Abend für Draxler

Spitzenspiel, Flutlicht, Porto gegen Benfica Lissabon – das war die Kulisse, die sich am Wochenende in Portugal bot. Mittendrin in der Begegnung befand sich Julian Draxler. In einer äußerst hart geführten Partie (elf Gelbe Karten und eine Gelb-Rote) setzte sich seine Mannschaft mit 1:0 gegen Porto durch und sicherte die Tabellenführung.

Zum Jubeln war Draxler trotzdem nicht zu Mute. Der Ex-Schalker kam zur Halbzeit von der Bank, musste wenig später aber wieder ausgewechselt werden. Der Nationalspieler spürte etwas am Oberschenkel. Ob Zerrung oder gar Muskelfaserriss ist bisher noch offen.

War es das mit dem WM-Ticket?

Sollte Draxler gut einen Monat vor dem Turnierstart ausfallen, dürfte das alle Hoffnungen auf einen Einsatz bei der WM 2022 begraben. Denn sollte er bis zum Turnier fit werden, hat er trotzdem keine Zeit mehr, sich zu beweisen.

Das hätte er jedoch dringen nötig, nominierte ihn Hansi Flick zuletzt doch gar nicht mehr. In der Nations-League spielte der 58-fache Nationalspieler wegen Verletzungen und Nicht-Berücksichtigung in diesem Jahr keine Rolle.

WM 2022: Fallen weitere Spieler aus?

Nicht die einzig schlechte Nachricht für Hansi Flick vor der WM 2022. Seit dem Wochenende ist klar, dass Gladbachs Florian Neuhaus definitiv ausfallen wird. Er zog sich einen Kreuzbandanriss zu.

Weitere Nachrichten:

Und auch Teamkollege Jonas Hofmann könnte es noch erwischen. Dieser zog sich eine Schulterverletzung zu. Ob es für ihn noch reicht, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Am 10. November wird der finale Kader bekanntgegeben.