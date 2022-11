WM 2022: Spektakulärer Wechsel kurz vor dem Turnier? Star will zu anderem Verband

In wenigen Tagen beginnt die WM 2022 in Katar. Während der japanische Fußballverband beispielsweise schon ihren Kader für das Turnier im Wüstenstaat bekanntgegeben hat, wird Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader erst in ein paar Tagen verkünden.

Während sich also Flick und diverse andere Nationaltrainer derzeit Gedanken über das bestmögliche Team machen, plant nun ein Spieler kurz vor dem Start der WM 2022 doch noch den Verband zu wechseln. Damit möchte er wohl größere Chancen auf eine Turnierteilnahme haben.

WM 2022: El Ghazi vor spektakulärem Last-Minute-Wechsel?

Normalerweise kennen Fußballfans Last-Minute-Wechsel nur am Deadline-Day, wenn Spieler kurz vor dem Ende des Transferfensters zu einem anderen Klub gehen. Dieser Wechsel im letzten Moment ist allerdings ein spezieller. Wie „Eindhovens Dagblad“ berichtet, soll der niederländische Nationalspieler Anwar El Ghazi kurz vor WM-Start einen Verbandswechsel planen.

Demnach hat der 27-Jährige vor bei der WM für Marokko aufzulaufen. Dies soll er am Wochenende nach dem Spiel seines Klubs, PSV Eindhoven, gegen Nijmegen bestätigt haben. Die nötigen formellen Dinge werden aus diesem Grund derzeit erledigt, damit der Verbandswechsel noch über die Bühne gehen kann.

WM 2022: Darum ist ein Verbandswechsel möglich

Der gebürtige Niederländer besitzt Wurzeln in Marokko. Diese erlauben es ihm auch für das afrikanische Land aufzulaufen. 2015 absolvierte EL Ghazi zwei Länderspiele für die Niederlande im Rahmen der EM-Qualifikation. Aufgrund der Perspektivlosigkeit im orangen Trikot und der Tatsache, dass er nicht im vorläufigen Kader von Louis van Gaal steht, brachten den 27-Jährigen zu seiner Entscheidung.

Mehr News:

Der Verbandswechsel des ehemaligen niederländischen Nationalspielers ist aufgrund einer Reform der FIFA aus dem Jahr 2020 möglich. Diese erlaubt Spielern einen Verbandswechsel, sofern die Einsätze für eine andere Nationalmannschaft lange zurückliegen und er noch nicht an einer EM oder WM teilgenommen hat. Sollten es die beteiligten Parteien also schaffe, die formellen Dinge schnell zu klären, stände El Ghazis Debüt für Marokko bei der WM nichts mehr im Wege.