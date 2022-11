WM 2022: Expertin erfährt live im TV vom Tod ihrer Mutter – „Leben ist unfair“

Trauriger Vorfall bei der WM 2022! Die Expertin Nadia Nadim erfuhr während der Live-Übertragung vom Tod ihrer Mutter.

Eigentlich sollte sie das Spiel bei der WM 2022 das Spiel Dänemark – Tunesien kommentieren, doch dann folgte die Schock-Nachricht. Bei Instagram meldete sich Nadia Nadim mit emotionalen Worten.

WM 2022: Mutter von TV-Expertin gestorben

Für den britischen Fernsehsender „itv“ stand Nadia Nadim als Expertin vor der Kamera, begleitete dort das Spiel Dänemark – Tunesien. Bei der Diskussionsrunde nach dem 0:0 fehlte die frühere dänische Nationalspielerin. Sie hatte die traurige Nachricht vom Tod ihrer Mutter erhalten.

Am Dienstagmorgen (22. November) wurde ihre Mutter auf dem Rückweg vom Fitnessstudio von einem Lastwagen getötet, berichtet Nadim selbst bei Instagram. Sie sei am Boden zerstört. „Worte können nicht beschreiben, was ich fühle. Ich habe die wichtigste Person in meinem Leben verloren und es geschah so plötzlich und unerwartet. Sie war erst 57“, schreibt die TV-Expertin.

„Das Leben ist unfair“

Dann findet sie emotionale Worte für ihre Mutter: „Sie war eine Kriegerin, die um jeden Zentimeter ihres Lebens gekämpft hatte. Sie hat mir nicht einmal, sondern zweimal das Leben gegeben, und alles, was ich/wir sind, ist wegen ihr. Ich habe mein Zuhause verloren und ich weiß, dass sich nichts mehr so fühlen wird.“

Und weiter: „Das Leben ist unfair und ich verstehe nicht, warum sie und warum auf diese Weise. Ich liebe dich und werde dich wiedersehen.“

Nadia Nadim, die in Afghanistan geboren und aufgewachsen ist, verlor als Kind bereits ihren Vater. Er war General in der afghanischen Armee und wurde im Jahr 2000 von den Taliban getötet. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern floh Nadim nach Dänemark. Dort begann sie das Fußballspielen und wurde schließlich dänische Nationalspielerin.