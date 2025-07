Bürgergeld: Herzenswunsch einer Sechsfach-Mutter geht in Erfüllung – „Kinder haben gut zusammengelegt“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie täglich kämpfen.

Am Mittwochabend (2. Juli) zeigt der Sender eine neue Folge des Formats „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ im TV-Programm. Dieser Tag geht der 55-jährigen Carmen im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut.

Ein Tattoo für Sechsfach-Mama Carmen

Die Baracklerin, die 20 Stunden pro Monat einer Putztätigkeit nachgeht, erklärt: „Das ist mein erstes, aber auch gleich ein riesiges Tattoo – das wird eine Herausforderung für mich!“ Vor allem eines bereitet ihr vor dem Gang ins Tattoo-Studio Kopfzerbrechen: „Ich werde echt nervös, wenn er mit der Nadel ankommt.“

+++ Bürgergeld: Arbeitsloser sorgt bei Experten für Kopfschütteln – „Einfach unfassbar“ +++

Als Studio-Inhaber Rick sie begrüßt, entgegnet Carmen prompt: „Ja, ich lebe noch.“ Doch von ihrer anfänglichen Nervosität ist auf der Liege keine Spur mehr. Stattdessen redet die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit fröhlich drauflos: „Früher hat man ja immer gesagt, wenn einer tätowiert, dann ist es ein Krimineller, aber ich finde, das hat nichts mit kriminell sein zu tun – vielleicht für den ein oder anderen, aber nicht für alle.“ Auch der Tätowierer kann ihr dabei nur zustimmen: „Die Zeiten haben sich geändert.“ Da entgegnet die 55-Jährige prompt: „Da kann ich ja glücklich sein, dass ich so lange gewartet habe.“

„Sowas bereut man nicht“

Plötzlich geht es zur Sache: „Es sind ganz leichte Stiche, ich habe es mir schlimmer vorgestellt.“ Aber für welches Motiv hat sich Carmen überhaupt entschieden? Es handelt sich um sieben Löwenköpfe, die für die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit von großer Bedeutung sind: „Bei mir muss das Tattoo auch einen Sinn haben, wofür ich es mache. […] Das hat dann ja auch eine Geschichte. Erstens bin ich geborener Löwe, dann sind es meine eigenen sechs Kinder, die kann mir keiner nehmen. Manche lassen sich irgendwas tätowieren und nach Jahren bereuen sie es. Sowas [ihr Motiv] bereut man nicht, weil die Kinder die Kinder bleiben – das ganze Leben lang.“

Als sechsfache Mutter ist sie hart im Nehmen: „Im Großen und Ganzen geht es eigentlich, also ich denke mir nicht ‚Hör auf, dass tut so weh‘. Ich sitze jetzt schon eine gute Stunde hier und es geht langsam vorwärts.“ Nach vier Stunden hat die „Hartz und herzlich“-Protagonistin es endlich geschafft. Ihre Meinung? „Es ist wirklich sehr schön – genau wie auf dem Foto, was du hattest. Danke, du hast das wirklich super gemacht!“ Doch wie alles hat auch solch ein Herzenswunsch seinen Preis: „Ich muss jetzt 400 Euro zahlen. Die Kinder haben gut zusammengelegt und den Rest, habe ich gesagt, zahle ich. Das ist auch mein Weihnachtsgeschenk – das kann mir nicht verloren gehen, das bleibt immer bei mir!“

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL Zwei. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.