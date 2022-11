WM 2022: Wichtige Entscheidung gefallen! Deutsche Fans schauen ganz genau hin

Bald ist es so weit, am 20. November startet die WM 2022 in Katar. Deutschland trifft in der Gruppe E auf Spanien, Japan und Costa Rica.

Als erstes Team der Gruppe hat Japan jetzt seinen Kader für die WM 2022 in Katar bekanntgegeben. Viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga sind dabei. Eine Nominierung überrascht.

WM 2022: Überraschung in Japan-Kader

Nach Spanien ist Japan wohl die größte Herausforderung für die deutsche Nationalmannschaft. 2018 bei der WM in Russland schaffte es der viermalige Asienmeister bis ins Achtelfinale. In diesem Jahr will das Land der aufgehenden Sonne bis ins Viertelfinale vorrücken. „Unser Ziel ist es, zumindest das Viertelfinale zu erreichen“, sagte Coach Hajime Moriyasu in Tokio und ergänzte: „Das wird nicht leicht.“

Die Spieler für die WM 2022 in Katar stehen nun auch schon fest. Als erste Mannschaft der Gruppe E gab Japan am 1. November seinen Kader bekannt. Mit dabei sind insgesamt acht Kicker, die in Deutschland ihr Geld verdienen.

Im Kader stehen Ritsu Doan (24 Jahre/SC Freiburg), Daichi Kamada (26/Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (27/VfL Bochum), Wataru Endo (29), Hiroki Ito (23/beide VfB Stuttgart) und Maya Yoshida (34/Schalke 04) sowie Ao Tanaka (24) vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Ziemlich überraschend ist die Nominierung von Gladbachs Ko Itakura. Der Japaner fällt schon seit September mit einer Innenbandverletzung im Knie aus und wird vor dem WM kein Spiel mehr für die „Fohlen“ machen. In Katar soll er dann aber wieder auf dem Platz stehen.

ER ist der Star

Star des Teams ist neben den Bundesliga-Kickern vor allem Mittelfeldspieler Takumi Minamino vom AS Monaco. Genki Haraguchi von Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin und Ex-Bundesliga-Spieler Yuya Osako sind nicht nominiert worden.

Am 10. November wird Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die WM 2022 in Katar bekannt gegeben. Deutschland trifft am 23. November (14 Uhr) im ersten Gruppenspiel auf Japan.