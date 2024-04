DAZN mit irrer Ankündigung: BVB- und Bayern-Fans schauen ganz genau hin

Fußball für junge Leute salonfähig machen – das ist augenscheinlich das Gebot der Stunde. Das Nutzungsverhalten der jungen Generationen verändert sich. Nur noch vor dem Fernseher sitzen und stumpf 90 Minuten gucken, machen die wenigsten. Das wissen auch Übertragungspartner wie DAZN.

Und so sprießen derzeit Formate aus dem Boden, die mit neuen Konzepten Zuschauer gewinnen wollen. Die Baller League von Mats Hummels und Lukas Podolski hat es vorgemacht, bald zieht Toni Kroos mit der Icon League nach. Und jetzt kommt auch DAZN mit einer solchen Liga um die Ecke.

DAZN: Großes Konzept mit Bayern und BVB

Infinity League nennt sich das Projekt, das der Streaming-Anbieter jetzt angekündigt hat. Und dafür hat man sich große und vor allem namhafte Verstärkung gesichert. Laut Mitteilung sind unter anderem Bayern München und Borussia Dortmund mit am Start.

Gespielt wird, wenn die Fußball-Welt gerade in einer kleinen Pause zwischen Saisonende und Europameisterschaft ist. Der Startschuss fällt nämlich am 26. Mai – einen Tag nach dem DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und Kaiserslautern. Und DAZN hat für Fans und Zuschauer den ein oder anderen Schmankerl parat.

So funktioniert die Infinity League

Denn schon die Zusammensetzung der Teams von Bayern, Dortmund und Co. hat es in sich. So sollen Vereinslegenden gemeinsam mit Nachwuchsspielern und Influencern Seite an Seite kicken. Zudem sollen die Teams gemischt auftreten.

Auch soll es ein neues, interaktives Spielfeld – den sogenannten Glass Floor – geben. Dieser bietet eine Verbindung aus moderner Technologie mit Gamiefication-Elementen. Wie genau diese Verbindung am Ende in der Übertragung aussieht – da müssen sich interessierte Zuschauer noch gedulden.

Wer will, kann einfach als Zuschauer dabei sein. Denn DAZN überträgt seine neue Liga kostenlos in Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Lichtenstein. Zudem wird es auf den Social-Media-Plattformen auch entsprechende Berichterstattung geben.