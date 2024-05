EM 2024: UEFA verkündet es offiziell! Deutsche Fans schauen ganz genau hin

Der Countdown läuft, die EM 2024 in Deutschland rückt immer näher. Nach und nach entscheiden sich in den besten europäischen Ligen die Meisterschaftskämpfe und dann steht für die Stars das größte internationale Turnier des Jahres an.

Was braucht es neben den Mannschaften und den Fans bei einer EM 2024? Die Schiedsrichter. Die UEFA hat die Schiedsrichtergespanne für die Europameisterschaft verkündet. Mit dabei sind auch zwei Unparteiische, auf die die deutschen Fans vor allem ganz genau schauen.

EM 2024: UEFA verkündet es offiziell

Daniel Siebert und Felix Zwayer haben es in das Schiedsrichter-Aufgebot für die EM 2024 geschafft. Die beiden deutschen Referees werden gemeinsam mit 16 anderen Schiedsrichtern die Partien bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer leiten.

Sieber hatte bereits bei der Europameisterschaft 2021 drei Spiele in seiner Schiedsrichter-Karriere geleitet. Nun können bald weitere Partien auf internationaler Bühne folgen. Für Zwayer dagegen wird es eine Premiere. Bislang hat er noch nie bei einer Endrunde eines großen internationalen Turniers gepfiffen, nun ist er von der UEFA erstmals nominiert worden.

Eine ganz besondere Ehre für die beiden deutschen Schiedsrichter, mit 16 anderen Referees auf einer Liste zu stehen. „Die EURO 2024 ist der Höhepunkt im europäischen Fußball, bei dem die besten Teams gegeneinander antreten – deshalb haben wir die besten Schiedsrichter ausgewählt, um die Spiele zu leiten“, wird Roberto Rosetti, der Managing Director of Refereeing bei der UEFA in einem Statement zitiert.

Deutsche Fans schauen genau hin

Die Leistung der beiden Schiedsrichter bei der EM 2024 werden vor allem die deutschen Fans ganz genau beobachten. In der Bundesliga gab es in dieser Saison immer wieder Aufregung um die Unparteiischen. Vor allem die Nominierung von Siebert kommt überraschend, da er bei der WM 2022 in Katar nicht so gut gepfiffen hatte und auch danach in der Bundesliga sowie international anschließend fehlerhaft agierte.

Eine besondere Ehre haben Facundo Tello und sein Gespann. Er gehört nämlich zum südamerikanischen Fußballverband CONMEBOL, von dem bereits bei der letzten Europameisterschaft ein Schiedsrichtergespann aus Südamerika dabei war. Grund dafür ist eine Kooperation mit der UEFA.

Das sind die Schiedsrichter bei der EM 2024 in alphabetischer Reihenfolge:

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesus Gil Manzano (Spanien)

Marco Guida (Italien)

Istvan Kovacs (Rumänien)

Ivan Kruzliak (Slowakei)

Francois Letexier (Frankreich)

Danny Makkelie (Niederlande)

Szymon Marciniak (Polen)

Halil Umut Meler (Türkei)

Glenn Nyberg (Schweden)

Michael Oliver (England)

Daniele Orsato (Italien)

Sandro Schärer (Schweiz)

Daniel Siebert (Deutschland)

Anthony Taylor (England)

Facundo Tello (Argentinien)

Clement Turpin (Frankreich)

Slavko Vincic (Slowenien)

Felix Zwayer (Deutschland)