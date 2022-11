Eröffnungsfeier der WM 2022 in Katar: Dieses Detail fällt Fans sofort auf –„Immer noch keine Hose an“

Die WM 2022 in Katar ist eröffnet. Mit einer pompösen Eröffnungsfeier wurde das so umstrittene Turnier im Wüstenstaat eingeläutet.

Trotz all der Kritik konnten sich der ein oder andere Fan doch an der Eröffnungsfeier der WM 2022 in Katar erfreuen. Bei der Show fiel den deutschen Anhängern ein Detail auch sofort ins Auge. Es ging um das deutsche Maskottchen.

Eröffnungsfeier WM 2022: ER sorgt für ein bisschen Vorfreude

Weltstar Morgan Freeman führt durch die Zeremonie, ein katarischer Youtuber ohne Beine redet mit ihm über Menschenrechte. Die Show ist wie erwartet: Katar versucht sich weltoffen zu präsentieren, die harsche Kritik einfach wegzuwischen.

Mit einem Kniff machten die Veranstalter dann aber doch Lust auf die WM 2022. Die Maskottchen und WM-Songs der vergangenen Weltmeisterschaften waren Teil der Eröffnungsfeier. Mit diesem nostalgischen Moment kam wenigstens etwas Vorfreude auf.

Ein Detail fiel dabei den Fans im Netz und ZDF-Kommentator Béla Réthy sofort auf. Goleo, das Maskottchen der WM 2006 in Deutschland, ist immer noch unten ohne. „Goleo hat immer noch keine Hose an“, kommentierte Réthy. Dieser Fakt hatte damals für viele Lacher gesorgt.

„Unser Löwe bleibt sich treu!“

Und auch jetzt amüsieren sich die Fans darüber, dass der Löwe keine Hose anhat. Wir haben dir die Reaktionen dazu rausgesucht:

„Geil, die alten Maskottchen! Schöne Erinnerungen. Super Idee für die Eröffnungsshow.“

„Goleo du Legende.“

„Goleo durfte ohne Hose auf die Eröffnungsfeier. Schon der erste Skandal!“

„Goleo ohne Hose in Katar. Hoffentlich bekommt er dafür keine Probleme.“

„Selbst im konservativen Emirat Katar hat Goleo keine Hose an. Unser Löwe bleibt sich treu!“

„Unser damaliges deutsches Maskottchen Goleo war seiner Zeit weit voraus. Ohne Hose schon damals im HomeOffice Corona Modus.“

Das Maskottchen der aktuellen WM heißt La´eeb und ist ein traditionelles katarisches Gewand – sieht aber für viele teilweise aus wie ein Geist.

Mit dem Spiel Katar – Ecuador wird die WM 2022 eröffnet. Der Eindruck im Netz: Die Lust auf den sportlichen Wettbewerb ist da, ein mulmiges Gefühl bleibt. Daran konnte auch die Eröffnungsfeier nichts ändern.