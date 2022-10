WM 2022: Wird ER die große Überraschung im DFB-Kader? Matthäus deutlich – „So einer fehlt der Mannschaft“

Der Mittelstürmer ist die heiß diskutierte Position im deutschen Kader für die WM 2022.

Jetzt könnte völlig überraschend ein Stürmer mit zur WM 2022 fahren, der noch nie für Deutschlands A-Nationalmannschaft gespielt hat. Die Rede ist von Niclas Füllkrug.

WM 2022: Füllkrug? Schweinsteiger und Matthäus fordern Nominierung

Die Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Lothar Matthäus haben sich für eine Nominierung von Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug für die Fußball-Weltmeisterschaft ausgesprochen.

„Wenn er so spielt wie gegen Mönchengladbach, zwei Tore gemacht, eine Traumvorlage gegeben, auch sonst gut mitgespielt, vorne wuchtig, kopfballstark, aggressiv, so einer fehlt der Mannschaft“, sagte Matthäus am Sonntag (2. Oktober) bei der Präsentation des WM-Pokals durch einen Turnier-Sponsor in Berlin. Und Schweinsteiger sagte bei der Veranstaltung: „Ich mag, dass er nicht viel nachdenkt, er ist sehr frech. So einen Spieler kann man gebrauchen, gerade bei einem Turnier.“

WM 2022 in Katar – der Zeitplan

20.11.: Eröffnungsspiel Katar – Ecuador

20.11. – 02.12.: Gruppenphase

03.12. – 06.12.: Achtelfinale

09.12. – 10.12.: Viertelfinale

13.12. – 14.12.: Halbfinale

17.12.: Spiel um Platz drei

18.12.: Finale

Füllkrug hat durch gute Leistungen beim Aufsteiger Werder in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht. In den ersten acht Ligaspielen erzielte er sieben Tore. Als klassischen Stoßstürmer hatte Bundestrainer Hansi Flick zuletzt lediglich Lukas Nmecha in seinem Kader. Der Wolfsburger kam gegen Ungarn (0:1) nur zu einem Kurzeinsatz, anschließend musste er vor der Partie in England (3:3) wegen einer Knieblessur abreisen.

Flick hatte zuletzt auf Timo Werner oder Kai Havertz als zentralen Angreifer gebaut. Eine WM-Teilnahme von Füllkrug schloss er nicht grundsätzlich aus. Füllkrug wurde noch nie für die DFB-Auswahl nominiert.

Fährt Niclas Füllkrug zur WM?

WM 2022: Hansi Flick darf „keine Kompromisse eingehen“

„Er muss ja nicht immer von Anfang an spielen, er kann ja auch reingeworfen werden, wenn es notwendig ist. Hansi Flick, da bin ich überzeugt, dass er so einen Spieler mitnimmt. Ich weiß nicht, ob es Füllkrug ist. Aber er ist sicher einer der Kandidaten, die dieser Mannschaft helfen können, wenn es drauf ankommt, im gegnerischen Strafraum für Unruhe zu sorgen“, sagte Matthäus.

Der Rekord-Nationalspieler überraschte zudem mit dem Vorschlag, Joshua Kimmich wieder auf die rechte Verteidigerposition zu ziehen. „Hansi Flick muss jetzt einfach die Positionen für die besten Spieler finden, keine Kompromisse eingehen. Wenn er weiß, dass Joshua Kimmich rechter Verteidiger spielen soll wie Philipp Lahm 2014, dann soll er rechter Verteidiger spielen“, meinte Matthäus.

Bei der EM 2021 hatte der damalige Bundestrainer Joachim Löw Bayern-Profi Kimmich auf der rechten Außenbahn eingesetzt – ohne Fortune. Schweinsteiger betonte auch daher zu Kimmich: „Ich sehe ihn im Mittelfeld am liebsten, da ist er von seiner Qualität am besten.“ (fs mit dpa)