WM 2022: Schock für Deutschland! ER verpasst das Turnier

Schock für Deutschland! Wenige Wochen vor dem Start der WM 2022 in Katar muss die DFB-Elf einen bitteren Ausfall verkraften.

Timo Werner wird nicht mit Deutschland zur WM 2022 nach Katar fliegen. Der Stürmer von RB Leipzig fällt mit einem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk bis zum Jahresende aus.

WM 2022: Werner fällt verletzt aus

Beim Champions-League-Spiel gegen Shaktar Donzek verletzte sich Timo Werner am Sprunggelenk. Nach einem Foul von Stepaneko blieb Werner in der 13. Minute am Boden liegen, stand danach aber wieder auf. Kurz darauf ging es für den Angreifer aber nicht weiter. In der 19. Minute wurde er für Forsberg ausgewechselt.

„Er hat beim Auftreten Schmerzen gehabt. Es muss noch genauer untersucht werden. Der Doc sagt, es scheint nix Wildes zu sein“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose noch nach dem Spiel.

Am Donnerstagnachmittag (03. November) folgte nun die Hiobsbotschaft. „Timo Werner hat sich im Spiel gegen Schachtar Donezk am linken Sprunggelenk verletzt. Die heutigen Untersuchungen in Leipzig ergaben leider einen Riss des Syndesmosebandes. Timo Werner wird damit für den Rest des Jahres ausfallen“, teilte RB Leipzig bei Twitter mit.

Timo Werner zählte zuletzt immer zum Kader der deutschen Nationalmannschaft und hätte wohl auch sehr gute Chancen auf eine Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick gehabt.

Moukoko zur WM?

Am 10. November gibt Flick seinen 26-köpfigen Kader für die WM 2022 in Katar bekannt. Timo Werner wird mit Sicherheit nicht auf der Liste stehen. Stürmer wie Niclas Füllkrug oder Youssoufa Moukoko dürfen sich nun größere Hoffnungen auf eine Nominierung machen.

Los geht’s bei der WM 2022 am 20. November mit dem Eröffnungsspiel Katar – Ecuador. Deutschland ist zum ersten Mal am 23. November gegen Japan im Einsatz. Es folgen Spiele gegen Spanien und Costa Rica.