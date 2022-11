WM 2022: Kurz vor Turnierstart – Ronaldo und Messi lassen Fußballwelt DAMIT ausrasten

Wenn die WM 2022 in Katar läuft, werden fast alle Augen auf Portugal und Argentinien gerichtet sein. Beide Nationen gehören zu den Favoriten auf den Titel. Schließlich haben sie mit Cristiano Ronaldo und Leo Messi zwei Weltstars in ihren Reihen, die voraussichtlich ihre letzte Weltmeisterschaft spielen werden.

Vor dem Start der WM 2022 sorgten beide Superstars jetzt für einen Hammer. Mit einem gemeinsamen Foto lassen die Weltfußballer die Fußballwelt ausrasten.

WM 2022: Ronaldo und Messi auf einem Foto

Über mehrere Jahre teilten sie sich die Fußballbühne. In einem Jahr wurde Cristiano Ronaldo Weltfußballer, im Jahr darauf wurde es Lionel Messi. So ging es mehrere Jahre lang. Kurz vor WM-Star haben beide Stars jetzt für Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt.

Auf einem Foto sitzen die beiden Legenden einander gegenüber und ihre Blicke gehen nach unten zu Schachfiguren auf einem Koffer. Ronaldo und Messi verharren in Denkerpose. Ein Foto von den beiden Legenden zusammen, das sie sogar auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben – das gab es vorher noch nie.

Nach 17 Stunden hat das Foto auf dem Account von Cristiano Ronaldo auf Instagram unglaubliche 30 Millionen Likes, bei Messi sind es 24 Millionen Gefällt-Mir-Angaben.

Fans rasten bei legendärem Foto aus

Bei dem Ganzen handelt es sich um eine Aufnahme der amerikanischen Starfotografin Annie Leibovitz für ein Luxuswarenunternehmen. Dementsprechend sind auch die Reaktionen der Fußballwelt und der vielen Fans: „Ikonisch!“, „Cristiano und Messi auf einem Foto? Was passiert hier?“ und „Die zwei größten Fußballer aller Zeiten“, heißt es unter anderem in den vielen Kommentaren.

In ihrer Karriere haben beide Fußballlegenden alle möglichen Titel gewonnen. Einer fehlt ihnen aber noch: die WM-Trophäe. Für beide ist es womöglich die letzte Chance darauf. Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wären sie schließlich nicht mehr die Jüngsten. Messi wäre dann 39 Jahre alt, Cristiano sogar 41.